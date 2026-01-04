  • Huế ngày nay Online
Phản ứng của Trung Quốc về "cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại Venezuela"

ClockChủ Nhật, 04/01/2026 16:23
Tối ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố nội dung trả lời câu hỏi của báo chí về "cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại Venezuela".

Trung Quốc điều chỉnh mạnh chính sách liên quan Nhân dân tệ kỹ thuật sốEU và Ấn Độ điều chỉnh chiến lược giữa biến động địa chính trịTrung Quốc đẩy mạnh nhân dân tệ số tại ASEAN

Theo đó, phía Trung Quốc bày tỏ vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại tổng thống của quốc gia; cho rằng, hành động này của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này "kiên quyết phản đối" và kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời ngừng xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela khuyến cáo công dân Trung Quốc không nên đến Venezuela trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị các cá nhân và tổ chức đang ở Venezuela theo dõi sát tình hình an ninh sở tại, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, tránh việc đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực xung đột hoặc nhạy cảm.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Trung Quốc được khuyến cáo liên hệ ngay với cảnh sát và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela.

