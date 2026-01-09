Thời báo Hoàn Cầu: Việt Nam nổi bật trên bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu

Ảnh chụp màn hình bài báo trên trang mạng của Thời báo Hoàn Cầu.

Bài báo tổng hợp các thông tin và số liệu từ truyền thông các nước Thái Lan, Mỹ và Nhật Bản cho biết, trong bức tranh kinh tế khu vực Đông Nam Á trong năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những thành tích nổi bật nhất, như mức tăng trưởng đạt 8,46% trong quý IV và 8,02% cả năm 2025; nhờ các biện pháp tín dụng tích cực, tỷ giá hối đoái và sự phục hồi của ngành du lịch, giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Bài báo cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% từ năm 2026 với quyết tâm rất cao. Nếu làm được điều này, GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể đạt 500 tỷ USD, từ đó vượt qua Thái Lan vào năm 2026 hoặc 2027, GDP bình quân đầu người sẽ vượt 5.000 USD, từng bước tiệm cận trình độ của Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Lý giải về các nhân tố tạo nên thành tích tăng trưởng của Việt Nam, Thời báo Hoàn Cầu dẫn ý kiến của ông Hoàng Đông Nhật, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu khu vực và quốc gia thuộc Học viện Sư phạm dân tộc Quảng Tây cho rằng, Việt Nam có nền chính trị ổn định, việc tiến hành cải cách bộ máy hành chính trong năm 2025 đã góp phần cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình thị trường hóa và đổi mới phương thức tăng trưởng; dân số hơn 100 triệu người với cơ cấu dân số trẻ tiếp tục phát huy ưu thế nhân khẩu học; hội nhập quốc tế toàn diện giúp củng cố vị thế mắt xích quan trọng trong quá trình "tái cấu trúc" chuỗi công nghiệp châu Á.

Chuyên gia Hoàng Đông Nhật khẳng định, Việt Nam nắm giữ một vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam là một trong những lựa chọn quan trọng để ngành sản xuất của Trung Quốc vươn ra thế giới.

Về mặt địa lý, Việt Nam kết nối với Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển, với chuỗi cung ứng thông suốt và chu kỳ vận chuyển ngắn.

Về mặt thể chế, Việt Nam dựa vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - hai hiệp định thương mại tự do lớn - cho phép sản phẩm của mình thâm nhập nhiều thị trường quốc tế. Ở góc độ công nghiệp, Việt Nam đã hình thành chuỗi hoàn chỉnh từ dệt may, điện tử đến năng lượng mới.

Còn theo ông Cát Hồng Lượng, Phó Viện trưởng Viện ASEAN thuộc Trường đại học Dân tộc Quảng Tây, sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, có động lực từ sự chuyển dịch thương mại và đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi sản xuất toàn cầu.

Từ năm 2018, không chỉ các công ty châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam mà nhiều công ty Trung Quốc cũng lựa chọn Việt Nam là điểm đến.

Vị trí thị trường thuận lợi ở Đông Nam Á khiến Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong cơ cấu ngành nghề của Trung Quốc.

Ông Cát Hồng Lượng cho biết thêm, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu tập trung vào hàng hóa trung gian, thể hiện đầy đủ sự phân công rõ ràng giữa hai bên ở thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp. Hợp tác giữa hai nước không chỉ đơn thuần là chuyển dịch năng lực sản xuất, mà còn là một bố cục chiến lược bao gồm các ngành công nghiệp cao cấp. Mô hình hợp tác này tiếp tục được đẩy mạnh dưới sự thúc đẩy của hội nhập khu vực Trung Quốc-ASEAN.

Bài báo nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, với việc Quốc hội Việt Nam xem xét, thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) vào tháng 12 năm ngoái, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tự do kinh doanh và giảm rào cản gia nhập thị trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam.

