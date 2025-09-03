Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Tham dự lễ có: Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía lãnh đạo thành phố có: UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; đại biểu các tỉnh nước bạn Lào; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh, LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) luôn tỏ rõ bản chất cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù vẫn luôn trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng tiếp nối lập nên những chiến công hiển hách, góp phần làm rạng rỡ lịch sử dân tộc, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của TP. Huế anh hùng.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ

Đất nước thống nhất, LLVT TP. Huế tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cùng Nhân dân kiến thiết quê hương, khai hoang phục hóa, rà phá bom mìn, từng bước tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống. Trong thời kỳ mới vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vừa phải bảo vệ Tổ quốc, LLVT thành phố luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong thiên tai, bão lũ, LLVT thành phố bất chấp mọi hiểm nguy, luôn có mặt những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, kề vai, sát cánh giúp đỡ Nhân dân. Trong những năm tháng cùng cả nước chống chọi với đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố là lực lượng xung phong đi thẳng vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ, cùng Nhân dân chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh…

Suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, LLVT TP. Huế đã vinh dự đón nhận Cờ luân lưu Quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhân dân và LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đọc diễn văn tại buổi lễ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương kêu gọi toàn thể đảng viên, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các LLVT Nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2020 - 2025, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; xây dựng Huế xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phát biểu chúc mừng LLVT thành phố, Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình yêu cầu LLVT thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là xây dựng cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Xây dựng LLVT Thành phố “tinh, gọn, mạnh” có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền Biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn (thứ 4 từ phải sang), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đến LLVT thành phố Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn đánh giá cao, tin tưởng và kỳ vọng LLVT TP. Huế tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho Nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng TP. Huế xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

“Hơn lúc nào hết, chúng ta phải biết trân trọng và phát huy truyền thống anh hùng mà lớp lớp cha anh đã dày công gây dựng, nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì một TP. Huế phát triển nhanh và bền vững. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn tin tưởng và kỳ vọng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT thành phố với một niềm tin mãnh liệt - LLVT thành phố mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, là chỗ dữa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong mọi tình huống”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Trường Lưu trao tặng LLVT thành phố bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Dịp này, đại diện cựu chiến binh thành phố nêu quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của LLVT thành phố, sống xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ đi trước, giữ lấy niềm tự hào, nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp; mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, là điểm tựa truyền thống cho lớp trẻ vươn lên.

Đại diện thế hệ trẻ hứa quyết tâm: Không ngừng học tập, nghiên cứu lịch sử, thấm nhuần những bài học quý giá từ các thế hệ cha anh, biến niềm tự hào thành động lực hành động; luôn ra sức rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kiến thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.