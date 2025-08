Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Trường Lưu tặng hoa cho chiến sĩ lên đường nhập ngũ đầu xuân

Ông Lê Trường Lưu cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), ĐBQS thành phố đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên; chủ động, nhạy bén trong tham mưu, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện hoàn thành tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu xuất sắc. Đồng thời, triển khai thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định. Tầm vóc, quy mô và chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những dấu ấn nổi bật trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ QS, QP của LLVT thành phố 5 năm qua được ghi nhận như thế nào, thưa ông?

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ĐBQS thành phố bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thành ủy, UBND thành phố và tình hình thực tiễn trên địa bàn, từ đó đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các khâu đột phá, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Quân sự thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phối hợp chỉ đạo công tác QP, QS địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Dấu ấn nổi bật đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt khâu đột phá về công tác huấn luyện, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong LLVT thành phố. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng tổng hợp của LLVT thành phố không ngừng được nâng cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, biên phòng, xây dựng nền QPTD vững mạnh, khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, bảo đảm an ninh, an toàn biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, góp phần quan trọng xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông có thể cho biết những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP?

Thứ nhất, nắm vững nguyên tắc, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể; điều hành linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, quan tâm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Trường Lưu (hàng đầu ngoài cùng bên trái) chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh

Thứ ba, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng tiềm lực trong KVPT; giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân; xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS, QP địa phương.

Thứ tư, duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp hoạt động của các tổ chức; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương để bảo đảm cho Đảng bộ và LLVT thành phố có sự ổn định và phát triển vững chắc.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình điểm, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo niềm tin, động lực phát triển toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp như thế nào, thưa ông?

Trước những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, để lãnh đạo LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về thực hiện các chiến lược, đề án QS, QP, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng các tiềm lực trong KVPT thành phố trực thuộc Trung ương vững chắc, gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức lực lượng phù hợp với địa bàn và chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức, sắp xếp các đơn vị LLVT theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Phát huy truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” đã được khẳng định qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; trong giai đoạn mới, ĐBQS thành phố và LLVT thành phố nêu cao ý chí tự lực, tự cường và tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đoàn kết một lòng, tăng tốc, bứt phá mãnh liệt, quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, biên phòng, góp phần xây dựng thành phố thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!