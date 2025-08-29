Xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương thăm hỏi, động viên lực lượng diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương

Sinh ra và lớn lên trong phong trào cứu nước của toàn dân, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đùm bọc yêu thương, chở che của các tầng lớp nhân dân. Dù còn non trẻ, song Chi đội Giải phóng quân Trần Cao Vân luôn tỏ rõ quyết tâm chiến đấu và giành chiến thắng, lập nên nhiều chiến công vĩ đại, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Năm tháng qua đi, quân và dân TP. Huế luôn tự hào về những chiến công hiển hách đã lập được trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó sẽ mãi là truyền thống vẻ vang, tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương TP. Huế anh hùng. Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT nhân dân TP. Huế đã làm tròn sứ mệnh là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đất nước thống nhất, LLVT thành phố lại lên rừng, xuống biển, cùng với Nhân dân tiếp tục kiến thiết quê hương, khai hoang phục hóa, rà phá bom mìn, giúp Nhân dân tăng gia sản xuất, cùng Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, kiên cường bám trụ ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, thiếu thốn mọi bề để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

LLVT cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nhờ vậy sức mạnh tổng hợp của LLVT không ngừng được nâng lên.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thăm hỏi, động viên lực lượng diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Vì Nhân dân quên mình

Trong thiên tai, bão lũ, LLVT thành phố bất chấp mọi hiểm nguy, gian khó, luôn có mặt ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề để giúp đỡ Nhân dân. Khi cả nước gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố lại tiếp tục xung phong đi thẳng vào tâm dịch, quên mình thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ, bảo vệ Nhân dân, cùng Nhân dân chiến đấu và chiến thắng đại dịch, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, LLVT thành phố luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng LLVT thành phố ngày càng lớn mạnh, trưởng thành. Cùng với đó, làm tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội với nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, gặp mặt tri ân, dâng hương, dâng hoa, thắp nến truyền thống…

Những việc làm ấy đã minh chứng sinh động và cụ thể bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ trong kháng chiến mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh. Hình ảnh cao đẹp đó luôn được giữ gìn và phát huy mãi mãi cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hôm nay.

Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với LLVT thành phố, nhất là sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, LLVT thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, mấu chốt là “thế trận lòng dân”.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương không để làm gián đoạn trong công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung xây dựng các đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT thành phố vinh dự đón nhận Cờ luân lưu “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhân dân và LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.