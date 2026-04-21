Sớm bổ sung bảng giá đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị

Việc chậm cập nhật bảng giá đất tại các khu đô thị khiến việc cấp GCNQSDĐ bị chậm trễ, ảnh hưởng quyền lợi người dân

Ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đầu năm 2026, HĐND thành phố Huế đã ban hành bảng giá đất trên địa bàn theo Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 (NQ 54). Tuy nhiên, hiện tại bảng giá đất tại nhiều tuyến đường ở các khu quy hoạch, khu đô thị thuộc các địa phương như phường Vỹ Dạ, An Cựu, Thuận Hóa, Thanh Thủy vẫn chưa được ban hành theo NQ 54 của HĐND thành phố.

Đặc biệt, tại các khu vực có các dự án bất động sản, việc bỏ sót, chậm cập nhật bảng giá đất ở các tuyến đường nội bộ khiến việc xin cấp, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân gặp nhiều khó khăn, chậm trễ.

Ông Phạm Phú Thứ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital - chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) cho biết, vị trí dự án Khu phức hợp Thủy Vân bảng giá đất mới chỉ có các đường chính bao quanh, gồm đường Lê Đức Anh và Võ Nguyên Giáp; các tuyến đường quy hoạch nằm trong khu vực nội bộ dự án vẫn chưa có bảng giá đất năm 2026.

Vì lý do đó nên mặc dù từ đầu năm 2026, chủ đầu tư dự án đã nộp 48 bộ hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng nhưng đến nay vẫn đang vướng mắc, kéo dài và chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trước tính hình đó, ngày 25/3 vừa qua, đại diện liên danh là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc xin cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 2 thuộc khu B - Đô thị An Vân Dương.

Văn bản nêu rõ, hiện nay chủ đầu tư dự án đang triển khai các thủ tục sang tên GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại dự án. Tuy nhiên, nhiều hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho khách hàng bị chậm trễ xuất phát từ việc giá đất của các tuyến đường quy hoạch thuộc phạm vi dự án chưa được cập nhật, bổ sung vào bảng giá đất năm 2026 của thành phố. Việc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ sang tên GCNQSDĐ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người mua nhà, khiến khách hàng lo lắng về tính pháp lý cũng như tác động không nhỏ đến uy tín của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Sớm cập nhật giá đất

Ông Phạm Phú Thứ cho biết thêm, đại diện Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital cùng nhiều nhà đầu tư bất động sản trên địa bàn cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương cập nhật và ban hành giá đất đối với các tuyến đường quy hoạch thuộc các dự án và bảng giá đất năm 2026 của thành phố, tháo gỡ vướng mắc nhằm làm cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho người mua nhà.

Theo Sở NN&MT, nguyên nhân các tuyến đường ở các khu quy hoạch, khu đô thị chưa được ban hành giá đất là do bảng giá đất được xây dựng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; trong khi bảng giá theo luật mới này lại có nhiều thay đổi so với bảng giá đất được xây dựng theo Luật Đất đai năm 2013. Quá trình thực hiện, Sở NN&MT đã tổng hợp danh sách các khu quy hoạch, khu đô thị trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các địa phương.

Các khu quy hoạch, khu đô thị trên địa bàn được hình thành từ lâu và có tên gọi dự án cụ thể. Trước đây, các khu quy hoạch, khu đô thị này áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định số 99/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và kéo dài thời gian thực hiện bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn. Tuy vậy, một số khu quy hoạch, khu đô thị chưa được bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý nên quá trình rà soát đã không kịp thời cập nhật, đề xuất bổ sung vào Điều 11 NQ 54 của HĐND thành phố.

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, ngày 9/4/2026, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để nghe báo cáo tiến độ sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Đồng thời, UBND thành phố cũng đã có nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất năm 2026. Hiện nay, Sở NN&MT đang rà soát và thực hiện các thủ tục để sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trong đó đã tổng hợp nội dung giá đất các khu quy hoạch, khu đô thị trên địa bàn nhằm sớm trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trong thời gian tới.