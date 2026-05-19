Nâng cao chất lượng nghị quyết từ khâu thẩm tra

HNN - Trước khi được thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố, mỗi dự thảo nghị quyết (NQ) đều phải trải qua nhiều vòng thẩm tra. Qua các báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho thấy, hoạt động thẩm tra hiện không còn mang tính thủ tục mà đã bám sát thực tiễn, đi vào từng vấn đề cụ thể.

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn phát biểu chỉ đạo tại một buổi thẩm tra. Ảnh: Thanh Vân

Rà kỹ từng nội dung

Đơn cử như dự thảo NQ về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đề xuất tiếp tục hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng như hộ nghèo, người chấp hành xong án phạt tù, người có đất bị thu hồi, người vay mua nhà ở xã hội hay học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật.

Tuy nhiên, qua thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Gia Công đề nghị không đưa một nhóm đối tượng vào diện thụ hưởng do cơ sở pháp lý chỉ còn hiệu lực đến hết năm 2025. Đồng thời, Ban cũng kiến nghị bổ sung thêm hai nhóm đặc thù của địa phương, gồm hộ dân khó khăn ở đô thị chưa có công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn và hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo nhưng chưa tiếp cận được nguồn vốn vay.

Trong lĩnh vực du lịch, dự thảo NQ hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 cũng được yêu cầu rà soát lại theo hướng tập trung, sát nhu cầu thực tế hơn. Một số nội dung được đề xuất bổ sung như hỗ trợ bến thuyền du lịch, cầu cảnh quan, điểm check-in, điểm ngắm cảnh… nhằm phù hợp với xu hướng phát triển du lịch cộng đồng hiện nay.

Ở lĩnh vực y tế, dự thảo NQ sửa đổi Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND về nội dung chi và mức chi cho công tác y tế - dân số được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ vẫn phải duy trì nhưng NQ cũ đã hết thời gian thực hiện.

Qua hai năm triển khai, chính sách này đã hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các mục tiêu dân số trên địa bàn. UBND thành phố cũng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời điều chỉnh một số nội dung chi từ cấp huyện xuống cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm các hoạt động y tế - dân số không bị gián đoạn trong thời gian chờ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới.

Không để nghị quyết vướng khi triển khai

Thực tế cho thấy, không ít chính sách khi đưa vào thực hiện mới phát sinh khó khăn do thiếu nguồn lực, chưa sát thực tế hoặc chưa lường hết những vướng mắc ở cơ sở. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm tra hiện nay không chỉ dừng ở việc xem xét đúng hay sai về quy định, mà còn phải đánh giá khả năng triển khai trong thực tiễn.

Để chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề sắp tới, nhiều nội dung đã được các ban HĐND trực tiếp khảo sát tại cơ sở thay vì chỉ nghiên cứu hồ sơ.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khi thẩm tra Đề án tổ chức Tiểu đội Dân quân thường trực tại các địa bàn trọng điểm, đoàn thẩm tra đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra điều kiện hoạt động, khả năng tổ chức lực lượng cũng như những khó khăn thực tế.

Qua khảo sát cho thấy, lực lượng dân quân thường trực đã phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động; việc tổ chức lực lượng tại các địa bàn rộng, phân tán cũng gặp không ít khó khăn.

Từ thực tế đó, Ban Pháp chế HĐND thành phố yêu cầu làm rõ hơn nguồn lực thực hiện, phương án tổ chức và tính khả thi của đề án trước khi trình thông qua. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng NQ ban hành nhưng thiếu điều kiện triển khai hoặc triển khai mang tính hình thức.

Ở lĩnh vực đầu tư công, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 cũng được đưa ra thẩm tra kỹ lưỡng. Vấn đề không chỉ nằm ở việc điều chỉnh thời gian, mà quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng đơn vị và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện

Thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các NQ đã ban hành; theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, cam kết sau chất vấn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện. Cùng với đó, HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan trong toàn bộ quá trình từ xây dựng, thẩm tra đến triển khai NQ, nhằm bảo đảm các chính sách khi ban hành bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

LÊ THỌ
