Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2025 thành phố Huế

Thí sinh dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Việc tổ chức kỳ thi nhằm lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần xây dựng đội ngũ công chức hành chính có chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thành phố Huế chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đội ngũ công chức cần có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Kỳ thi tuyển dụng công chức năm nay có 836 thí sinh đăng ký dự thi (301 nam, 535 nữ), để tuyển 50 chỉ tiêu vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc thành phố.

Kỳ thi được tổ chức qua hai vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính gồm hai phần: Kiến thức chung và ngoại ngữ. Thí sinh đạt từ 50% số câu đúng trở lên ở mỗi phần mới được dự vòng 2, gồm bài thi viết trên máy tính (70 câu hỏi) và phỏng vấn trực tiếp nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp và năng lực thực thi công vụ. Điểm xét tuyển được tính theo thang 100, trong đó bài viết chiếm 70%, phỏng vấn 30%. Người trúng tuyển phải đạt tối thiểu 50 điểm ở từng phần và có tổng điểm cao hơn theo thứ tự chỉ tiêu.

Các thí sinh bắt đầu thực hiện các phần thi của mình

Hội đồng tuyển dụng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ xác định vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ đến công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Công tác tổ chức được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của ban giám sát do UBND thành phố thành lập và sự hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng công an thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị các thành viên hội đồng và ban giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công tâm, khách quan; đồng thời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài nghiêm túc, trung thực, đạt kết quả tốt nhất.