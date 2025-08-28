Thành phố Huế tuyển dụng 50 công chức năm 2025

Các thí sinh tham gia tuyển dụng công chức trên địa bàn thành phố Huế năm 2024

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, cư trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe bảo đảm và phù hợp yêu cầu vị trí việc làm. Các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành các biện pháp xử lý hành chính… không được tham gia dự tuyển.

Kỳ thi tuyển công chức sẽ diễn ra qua hai vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính gồm kiến thức chung và ngoại ngữ. Thí sinh đạt từ 50% số câu đúng trở lên cho từng phần mới được dự vòng 2. Vòng 2 gồm bài thi viết trên máy tính (70 câu hỏi) và phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp và năng lực thực thi công vụ.

Điểm xét tuyển được tính trên thang 100, trong đó bài viết chiếm 70%, phỏng vấn 30%. Người trúng tuyển phải đạt tối thiểu 50 điểm ở mỗi phần thi và có tổng điểm cao hơn theo thứ tự chỉ tiêu. Một số đối tượng chính sách như thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ… được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Sở Nội vụ (18 Nguyễn Sinh Sắc, TP. Huế) từ ngày 20/8 đến hết ngày 18/9/2025, trong giờ hành chính. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một vị trí tuyển dụng. Kết quả trúng tuyển sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, sau đó thí sinh hoàn thiện hồ sơ trong vòng 20 ngày.

Dự kiến, kỳ thi được tổ chức vào cuối quý III/2025 tại Trường Cao đẳng Huế (82 Hùng Vương, TP. Huế). Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và trên website snv.hue.gov.vn