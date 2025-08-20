Khởi động hội thi cải cách hành chính năm 2025

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Xuân

Hội thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Hue-S, dự kiến diễn ra từ ngày 22/9 đến 19/10/2025, chia thành bốn tuần thi.

Nội dung thi xoay quanh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, thành phố Huế về công tác CCHC. Thí sinh sẽ tìm hiểu các luật, nghị quyết, nghị định, chỉ thị và kế hoạch liên quan trực tiếp đến cải cách bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương, quản lý ngân sách, tài sản công, cũng như chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

Đối tượng dự thi bao gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và công dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại thành phố Huế. Thành viên ban tổ chức, tổ chuyên viên và bộ phận giúp việc không tham gia dự thi.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng, gồm giải cá nhân hằng tuần và giải tập thể theo từng khối: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cấp xã. Mỗi tuần, ban tổ chức trao 6 giải thưởng cá nhân cho cả hai nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Các tập thể có tỷ lệ tham gia cao, chất lượng bài thi tốt sẽ được trao thưởng tại lễ tổng kết trước ngày 5/11/2025.

Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC, hướng tới nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.