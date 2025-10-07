  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/10/2025 18:35

Phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về công tác xã hội trên địa bàn TP. Huế

HNN.VN - Chiều 7/10, Sở Y tế TP. Huế tổ chức lễ khai mạc, phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội trên địa bàn TP. Huế năm 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực công tác xã hội.

Đêm hội trăng rằm thắp sáng ước mơ cho trẻ em khó khănLiên minh Hợp tác xã và Hội Doanh nhân trẻ ký kết chương trình phối hợp công tácKhám và tư vấn sức khỏe răng miệng cho 120 đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội

 Các đại biểu bấm nút phát động Hội thi

Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Hue-S, kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 7/10 đến 3/11/2025, chia làm 4 đợt thi liên tiếp. Mỗi người tham gia chỉ được thi một lượt mỗi tuần với 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ. Thí sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối Internet để đăng nhập ứng dụng Hue-S, chọn banner Hội thi và tham gia làm bài.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ chức hội, đoàn thể và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; đặc biệt khuyến khích sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận kỹ thuật không thuộc diện dự thi để đảm bảo tính khách quan.

Nội dung câu hỏi thi được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật, quy định chuyên ngành theo Kế hoạch số 4194/KH-SYT ngày 11/9/2025 của Sở Y tế, giúp người tham gia cập nhật, nắm vững các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách đối với người làm công tác xã hội và đối tượng thụ hưởng. Bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và ứng dụng Hue-S.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tuần có 3 giải cá nhân gồm 1 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng, 1 giải Nhì 1.000.000 đồng và 1 giải Ba 700.000 đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 5 giải tập thể, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng, dành cho các đơn vị có số lượng người tham gia hợp lệ và kết quả thi cao. Kết quả được công bố công khai sau mỗi tuần thi và tổng kết, trao giải vào cuối kỳ thi.

Ban Tổ chức cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, như sử dụng thông tin cá nhân sai lệch, can thiệp kỹ thuật làm sai kết quả hoặc các hành vi vi phạm đạo đức, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và an toàn thông tin trong suốt quá trình tổ chức.

Thông qua hội thi, ngành y tế TP. Huế kỳ vọng lan tỏa tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần củng cố mạng lưới nhân lực công tác xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
sởy tếhội thitrực tuyến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới

Từ những tham luận tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Đại hội), có thể thấy một bức tranh toàn diện: Huế muốn phát triển bền vững cần đồng thời làm tốt nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự; phát triển giáo dục toàn diện; đưa y tế vươn tầm khu vực; đến bồi đắp đồng thuận xã hội bằng sức mạnh đại đoàn kết.

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới
Hơn 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học gây mê hồi sức toàn quốc 2025 tại TP. Huế

Trong hai ngày 26 và 27/9, tại TP. Huế, Hội nghị Khoa học gây mê hồi sức (GMHS) toàn quốc năm 2025 diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Hội GMHS Việt Nam, Sở Y tế TP. Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Hội nghị quy tụ hơn 1.000 đại biểu là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia, nhà khoa học, học viên sau đại học trong và ngoài nước cùng đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Hơn 1 000 đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học gây mê hồi sức toàn quốc 2025 tại TP Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top