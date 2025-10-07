Phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về công tác xã hội trên địa bàn TP. Huế

Các đại biểu bấm nút phát động Hội thi

Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Hue-S, kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 7/10 đến 3/11/2025, chia làm 4 đợt thi liên tiếp. Mỗi người tham gia chỉ được thi một lượt mỗi tuần với 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ. Thí sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính có kết nối Internet để đăng nhập ứng dụng Hue-S, chọn banner Hội thi và tham gia làm bài.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ chức hội, đoàn thể và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; đặc biệt khuyến khích sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận kỹ thuật không thuộc diện dự thi để đảm bảo tính khách quan.

Nội dung câu hỏi thi được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật, quy định chuyên ngành theo Kế hoạch số 4194/KH-SYT ngày 11/9/2025 của Sở Y tế, giúp người tham gia cập nhật, nắm vững các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách đối với người làm công tác xã hội và đối tượng thụ hưởng. Bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và ứng dụng Hue-S.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tuần có 3 giải cá nhân gồm 1 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng, 1 giải Nhì 1.000.000 đồng và 1 giải Ba 700.000 đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 5 giải tập thể, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng, dành cho các đơn vị có số lượng người tham gia hợp lệ và kết quả thi cao. Kết quả được công bố công khai sau mỗi tuần thi và tổng kết, trao giải vào cuối kỳ thi.

Ban Tổ chức cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, như sử dụng thông tin cá nhân sai lệch, can thiệp kỹ thuật làm sai kết quả hoặc các hành vi vi phạm đạo đức, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và an toàn thông tin trong suốt quá trình tổ chức.

Thông qua hội thi, ngành y tế TP. Huế kỳ vọng lan tỏa tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần củng cố mạng lưới nhân lực công tác xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng.