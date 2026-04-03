Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đạt gần 2.900 tỷ USD, tăng năm thứ 11 liên tiếp

Ảnh minh họa: Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm

Theo báo cáo, chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9% so với mức năm 2024. Trong đó, Mỹ, Trung Quốc và Nga chi tiêu nhiều nhất, tổng cộng 1.480 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng chi tiêu quân sự toàn thế giới. Mỹ duy trì là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, song có chiều hướng giảm trong năm 2025, với mức chi 954 tỷ USD, giảm 7,5% so với mức năm 2024, chủ yếu do không có khoản viện trợ quân sự mới được phê duyệt cho Ukraine. Tuy nhiên, đà sụt giảm này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do Quốc hội Mỹ đã phê duyệt ngân sách quốc phòng hơn 1.000 tỷ USD cho tài khóa 2026; con số có thể tăng lên 1.500 tỷ USD vào tài khóa tiếp theo nếu đề xuất chi tiêu quân sự của Tổng thống Donald Trump được thông qua.

Tại châu Âu, ngân sách quốc phòng của Đức (quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ tư thế giới) tăng 24%, lên 114 tỷ USD trong năm 2025. Tây Ban Nha tăng chi tiêu quân sự mạnh, khoảng 50%, lên 40,2 tỷ USD, nâng ngân sách quốc phòng lên hơn 2% GDP. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chi tiêu quốc phòng ở mức 681 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2024, đánh dấu mức tăng lớn nhất khu vực kể từ năm 2009. Trong khi đó, tại Trung Đông, căng thẳng kéo dài nhưng chi tiêu quân sự chỉ tăng nhẹ là 0,1%, đạt mức 218 tỷ USD. Israel và Iran thậm chí giảm chi tiêu với các mức giảm tương ứng là 4,9% xuống 48,3 tỷ USD và 5,6% xuống 7,4 tỷ USD.

