Dựng nêu đón tết Nguyên đán ở Hoàng cung

Tái hiện nghi lễ độc đáo xưa của Triều Nguyễn

Là nghi lễ truyền thống có nguồn gốc lâu đời, lễ Thướng tiêu được tổ chức hằng năm vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, báo hiệu tết Nguyên đán đã đến. Trong quan niệm cung đình xưa, chữ “Tiêu” trong Thướng tiêu có nghĩa là ngọn cây cao nhất, dễ nhìn thấy, tượng trưng cho dấu hiệu chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Việc dựng cây nêu mang ý nghĩa tiễn đưa những điều không may của năm cũ, cầu mong năm mới bình an, may mắn, đồng thời thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Theo nghi thức truyền thống, buổi lễ bắt đầu với các nghi tiết trang trọng tại Triệu Tổ Miếu. Sau đó, đoàn rước gồm quân lính, đội nhạc lễ, cờ lọng và các quan viên thực hiện nghi thức rước cây nêu dài hơn 15m. Đoàn di chuyển từ cửa Hiển Nhơn qua Ngọ Môn, tiến vào khu vực điện Thái Hòa, rồi dừng lại tại Thế Tổ Miếu và thực hiện lễ dựng nêu với các nghi tiết tương tự.

Trong không gian cổ kính của Đại Nội, tiếng nhạc lễ trang nghiêm vang lên, hòa cùng hình ảnh đoàn nghi trượng chỉnh tề đã tái hiện sinh động không khí Tết chốn Hoàng cung Triều Nguyễn. Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến một nghi lễ cung đình đặc sắc, góp phần hiểu thêm về đời sống văn hóa và phong tục truyền thống của dân tộc.

Cây nêu sẽ được dựng cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, khi triều đình xưa tiến hành lễ hạ nêu, đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ Tết và bắt đầu một năm làm việc mới.

Ngày nay, tục dựng cây nêu vẫn được duy trì ở nhiều địa phương trên cả nước như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Tại Huế, lễ Thướng Tiêu được phục dựng thường niên trong Đại Nội đã trở thành hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Một số hình ảnh tại lễ Thướng tiêu:

Đây không chỉ là nghi lễ mang đậm dấu ấn cung đình mà còn phản ánh sâu sắc những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam

Lễ Thướng tiêu được tổ chức nhằm đánh dấu, báo hiệu ngày Tết đã tới

Vào thời Nguyễn, lễ dựng nêu được tổ chức bài bản

Hình ảnh đoàn nghi trượng chỉnh tề tái hiện sinh động không khí Tết chốn Hoàng cung Triều Nguyễn (Ảnh: HH)

Trên ngọn nêu còn treo ấn tín, đoản kiếm, bút lông biểu trưng cho việc phong ấn - báo hiệu triều đình nghỉ ngơi khi Tết đến

Cây nêu được dựng ở Thế Tổ Miếu (Ảnh: TTDT)

Du khách hào hứng ghi lại hình ảnh tại buổi lễ