  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 30/09/2026 12:07

Hương Trà phát huy vai trò cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh

HNN.VN - Sáng 30/9, UBND phường Hương Trà tổ chức Hội nghị gặp mặt Trưởng làng, Trưởng các dòng họ, chức sắc, chức việc các tôn giáo, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng nòng cốt ở cộng đồng trên địa bàn phường Hương Trà.

Những tuyến đường nối “ý Đảng, lòng dân” Xây dựng tổ chức Đội thích ứng với mạng lưới trường, lớp mớiLan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏiTiếp tục lan tỏa tinh thần học tập số, ứng dụng số và sáng tạo số trong toàn xã hộiPhát huy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong các phong trào hoạt động

Phường Hương Trà ra mắt Mô hình Tổ dân phố không ma túy. 

Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; phòng, chống ma túy; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và bảo vệ môi trường…

Trong đó, phong trào hiến đất mở đường là một trong những nội dung quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng không gian sống, tạo thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an sinh tại khu dân cư.

Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, phường Hương Trà tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy và Quyết định số 2322/QĐ-UBND của UBND TP. Huế. Các nội dung được chú trọng như, tổ chức tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, hạn chế kéo dài quá 72 giờ, giảm sử dụng âm thanh quá mức, không rải tiền, vàng mã trên đường giao thông và khuyến khích hình thức hỏa táng theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

Cùng với đó, phường Hương Trà đẩy mạnh công tác phòng ngừa ma túy từ gia đình, dòng họ và tổ dân phố; phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm về vận động người dân hiến đất mở đường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, phát huy truyền thống khuyến học của dòng họ, phòng, chống ma túy và duy trì phong trào Ngày Chủ nhật xanh, phân loại rác thải tại nguồn…

Đại diện các tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận cũng ký cam kết thực hiện các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, hiến đất mở đường và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, phường Hương Trà ra mắt mô hình “Tổ dân phố không ma túy”; triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chủ trương hiến đất mở đường và tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phát động Quỹ Khuyến học phường Hương Trà.

Phương Thảo
 Từ khóa:
phong tràotrưởng làngmặt trậnhiến đấttang lễhương tràmở đường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Muốn tăng trưởng cao, phải “mở đường” cho vốn tư nhân

Mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động giá rẻ đang dần bộc lộ giới hạn, trong khi khoa học - công nghệ, AI, bán dẫn, blockchain (cơ sở dữ liệu số phi tập trung) và tài sản số đang mở ra những dư địa tăng trưởng mới. Tuy nhiên, để biến những tiềm năng này thành nguồn lực thực tế, tư duy thể chế cần chuyển từ bị động quản lý khi vấn đề phát sinh sang chủ động kiến tạo không gian phát triển.

Muốn tăng trưởng cao, phải “mở đường” cho vốn tư nhân
Đồng lòng mở đường

Nhiều tuyến đường kiệt xuống cấp ở phường Hóa Châu đang được nâng cấp, mở rộng từ sự chung tay của chính quyền và người dân. Phường hỗ trợ xi măng, người dân góp kinh phí, vật liệu, ngày công để từng bước cải thiện đường đi, phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Đồng lòng mở đường
Mặt trận phải "đi trước một bước"

Chiều 15/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phiên làm việc về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2026 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Bài, xã Hưng Lộc và xã Lộc An.

Mặt trận phải đi trước một bước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top