Phát huy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" trong các phong trào hoạt động

Ra mắt Ban chấp hành Hội Người cao tuổi thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc người cao tuổi Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Phía thành phố có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng 85 đại biểu chính thức là cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu tại các xã, phường trên địa bàn.

Qua báo cáo chính trị, Đại hội xác định rõ, NCT là chủ thể và cũng là khách thể của nền kinh tế bạc, góp sức khôi phục các ngành nghề truyền thống; ngoài ra cần tạo việc làm cho NCT; đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Hội; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn tới, cần tập trung xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở; lấy Chi hội, tổ hội làm trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình, xã hội. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương.

Phát biểu tại Đại hội, các đại biểu cho rằng, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT đang đối mặt với nhiều thách thức như xu hướng già hoá dân số ngày càng tăng, tổ chức bộ máy làm công tác hội chưa ổn định, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ chưa đi vào chiều sâu, việc hành lập Trung tâm chăm sóc sức khoẻ NCT chưa thực hiện được. Trong thời gian tới đội ngũ cán bộ làm công tác Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế tại địa phương.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Lập – Trưởng ban Chăm sóc Người cao tuổi Trung ương Hội ghi nhận, biểu dương những thành tích các cấp Hội đã đạt được và gửi lời cám ơn tới lãnh đạo địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên sâu sát, kịp thời để Hội NCT thành phố Huế tiến hành tổ chức Đại hội bảo đảm đúng tiến độ. Đại hội lần này đánh dấu cột mốc đầu tiên sau 30 năm hoạt động của Ban đại diện Hội NCT thành phố, cũng là dịp để các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gương mẫu; có năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội đề ra,

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và các chức danh chủ chốt. Ông Hồ Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.