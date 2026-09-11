Tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập số, ứng dụng số và sáng tạo số trong toàn xã hội

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số"

Sau 1 năm triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số", nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân đã được triển khai. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động học tập, ứng dụng công nghệ, hình thành thói quen và kỹ năng số trong cộng đồng, góp phần xây dựng công dân số chủ động, có trách nhiệm và thích ứng với quá trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 57 NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần học vụ số, đưa công nghệ số gắn với đời sống, văn hóa, du lịch và hình ảnh Cố đô Huế, thành phố phát động Phong trào "Hành trình số Cố đô". Phong trào khuyến khích người dân, du khách, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng cùng tham gia tạo dựng, lan tỏa những trải nghiệm số về Huế.

"Hành trình số Cố đô" hướng đến đưa kiến thức, kỹ năng số được phổ cập thông qua "Bình dân học vụ số" đến gần hơn với cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, phát huy vai trò của các Điểm hỗ trợ xã hội số, Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.

Nhấn nút phát động Phong trào "Hành trình số Cố đô" và cuộc thi Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế năm 2026

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế" năm 2026 dành cho tất cả công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Huế.

Cuộc thi được chia thành 2 nhóm đối tượng tham gia và xét giải. Nhóm thứ nhất là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Nhóm thứ hai là cộng đồng gồm người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác đang sinh sống trên địa bàn.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên ứng dụng Hue-S, diễn ra từ ngày 18/9/2026 đến hết ngày 18/10/2026. Thí sinh tham gia xem video tình huống, sau đó trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng trên hệ thống và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm. Thông qua hình thức xem video tình huống và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, cuộc thi giúp người dân tiếp cận gần gũi, trực quan, sinh động với các chủ trương chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Thành ủy Huế và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng; hưởng ứng và góp phần triển khai hiệu quả Phong trào "Bình dân học vụ số", Ngày hội học tập số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Theo thể lệ, Cuộc thi có tổng cộng 72 giải thưởng, gồm 62 giải cá nhân và 10 giải tập thể, được xét trao cho hai nhóm đối tượng là nhóm học sinh, sinh viên và nhóm cộng đồng.

Tổng kết 1 năm triển khai "Bình dân học vụ số", phát động "Hành trình số Cố đô" và Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của thành phố Huế trong việc tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng trong tiến trình chuyển đổi số. Tiếp tục hình thành và lan tỏa tinh thần học tập số, trải nghiệm số, ứng dụng số và sáng tạo số trong toàn xã hội; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Dịp này, UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn thành phố Huế năm 2026.