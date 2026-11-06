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Khai mạc Giải Cầu lông các CLB thành phố Huế mở rộng lần thứ VIII

ClockThứ Sáu, 06/11/2026 19:37
HNN.VN - Tối 6/11, tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông thành phố khai mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ thành phố Huế mở rộng lần thứ VIII - tranh Cúp Vũ Bảo năm 2026.

Bệnh viện TW Huế giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải thể thao truyền thống Đảng ủy UBND thành phố mở rộng lần thứ IGần 500 vận động viên tranh tài tại giải cầu lông - bóng bàn -pickleball Tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao

Đại diện Liên đoàn Cầu lông thành phố trao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.  

Đến dự, động viên có đồng chí Phan Thanh Hải, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Huế, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Giải năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 30 câu lạc bộ trong và ngoài địa phương. Các vận động viên tranh tài ở 10 nhóm tuổi, với 33 bộ huy chương ở nhiều nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Được tổ chức thường niên, giải là sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện cầu lông, phát triển thể thao quần chúng và tăng cường sự gắn kết giữa các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố.

Theo ông Hồ Đắc Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Huế, giải năm nay ghi nhận số lượng câu lạc bộ và vận động viên tham gia cao hơn so với những lần tổ chức trước. Đây là tín hiệu cho thấy phong trào cầu lông ngày càng phát triển, đồng thời khẳng định sức hút và chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng được nâng cao.
Tin, ảnh: Thành Nhân
 Từ khóa: cầu lôngvũ bãophong tràohuế
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