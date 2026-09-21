Xây dựng tổ chức Đội thích ứng với mạng lưới trường, lớp mới

Phiên tham luận tại hội nghị do Hội đồng Đội thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp điều hành, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động ngày càng đa dạng, gắn với nhu cầu học tập, rèn luyện của đoàn viên, học sinh, sinh viên; công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm.

Cùng với đó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi được triển khai đồng bộ, bám sát chủ đề năm học với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, STEM, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa đọc, trải nghiệm sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống. Công tác xây dựng tổ chức Đội, nâng cao chất lượng đội viên, cán bộ Chỉ huy Đội và giáo viên Tổng phụ trách Đội tiếp tục được chú trọng. Các nguồn lực xã hội hóa được huy động để chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường để thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển.

Năm học 2026 - 2027, Hội đồng Đội thành phố phát động chương trình công tác với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Huế - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”.

Theo đó, trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, thích ứng với bối cảnh sắp xếp mạng lưới trường, lớp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đội.

Hội đồng Đội thành phố cũng xác định tiếp tục tăng cường chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em. Đồng thời, chú trọng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường thực và trên không gian mạng; phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.