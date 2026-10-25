Tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu diễn ra từ ngày 24-27/10 với sự tham gia của 44 đoàn và hơn 1.000 vận động viên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Cần xác định chăm lo, phát triển thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của ngành thể dục thể thao mà còn của các cấp, ngành và địa phương, bởi liên quan đến năng lực toàn diện của con người, chất lượng dân số, nguồn nhân lực và rộng hơn là sức mạnh quốc gia.

Con số 38,2% số người dân đã tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong năm qua như báo cáo của ngành thể dục thể thao cho thấy bước phát triển tích cực, song điều đáng quan tâm là hoạt động thể dục thể thao phải thật sự tạo ra được sự chuyển biến về thể lực, tạo thành thói quen và lối sống lành mạnh trong mỗi người dân, từ đó tăng được hiệu suất trong học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành nếp sống và nền tảng sức khỏe của cộng đồng.

Tuy nhiên, để mỗi người tự giác và chủ động tham gia các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên, bên cạnh sự vận động, tuyên truyền về nhận thức, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp chính quyền, bộ, ngành trong triển khai, hướng dẫn cũng như đầu tư cơ sở vật chất. Phát triển thể dục thể thao phải được đặt trong tổng thể liên quan giáo dục, y tế và đặc biệt cần quan tâm trong quy hoạch cả ở khu vực nông thôn và đô thị, dành nhiều hơn cho những không gian tập luyện thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá sức khỏe và mức độ vận động của người dân, nhất là các nhóm đối tượng còn khó khăn, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, vùng sâu, vùng xa trong tham gia hoạt động thể dục thể thao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục thể thao. Làm tốt công tác thể thao học đường sẽ tạo ra môi trường quan trọng giúp phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo theo con đường chuyên nghiệp, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao.

Thể thao quần chúng và học đường phát triển mạnh mẽ sẽ thúc đẩy sức khỏe và thể lực toàn dân, đồng thời cũng là nền tảng cốt lõi cho thể thao thành tích cao. Trong những năm gần đây, thể thao nước ta đã có những bước chuyển mình vượt bậc, liên tục vào tốp đầu khu vực tại các kỳ SEA Games, giành được một số thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế, ASIAD, Olympic, nhất là trong bộ môn bóng đá ở cấp đội tuyển nam, nữ, futsal và đội tuyển trẻ.

Tuy nhiên, thành tích đó chưa mang tính bền vững, chưa vươn tầm như mong muốn. Điều này đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, cách làm, nhanh chóng khắc phục những bất cập lâu nay như: cung cách dàn trải, phân bổ nguồn lực theo cách bình quân cũ...

Cùng với đó, việc xác định rõ những môn, nội dung theo chuẩn Olympic, ASIAD và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để tập trung đầu tư dài hạn; đồng thời có cơ chế đánh giá thực chất, lấy hiệu quả và khả năng phát triển làm căn cứ phân bổ nguồn lực cần được tiếp tục đẩy mạnh. Khoa học, công nghệ và dữ liệu phải trở thành nền tảng của đào tạo, quản lý và phát triển thể thao; kết nối các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở huấn luyện và chuyên gia thành mạng lưới khoa học, y học, dinh dưỡng và phục hồi thể thao. Mục tiêu là phải xây dựng được một hệ thống có khả năng liên tục phát hiện, nuôi dưỡng và tạo ra những tài năng.

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