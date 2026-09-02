Những tuyến đường nối “ý Đảng, lòng dân”

Thi công tuyến kiệt 192, đường Dạ Lê.

Thuận lòng dân

Những ngày này, tuyến kiệt 192 đường Dạ Lê được khoác lên diện mạo mới. Tuyến đường bê tông rộng 3,5m vừa hoàn thành đầu tháng 9/2026, thay cho con đường đất chật hẹp trước đây, ô tô có thể đi lại thuận tiện. Đây là một hạng mục trong dự án nâng cấp các kiệt đường Dạ Lê, có tổng chiều dài trên 1km, có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ ngân sách phường, góp phần cải thiện giao thông.

Riêng kiệt 192 dài 421m. Để mở rộng mặt đường, 12 hộ dân trong kiệt đã tự nguyện hiến đất. Nhà hiến vài chục mét vuông, nhà hiến hàng trăm mét vuông; có gia đình hiến hơn 500m². Đằng sau những phần đất ấy là nhận thức về lợi ích cộng đồng của người dân.

Là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất, ông Nguyễn Đình Chiến tự nguyện hiến gần 530m² đất vườn, có giá trị thị trường hơn 1 tỷ đồng. Ông Chiến chia sẻ: “Đất đai là tài sản quý, nhưng mình có thể hy sinh một phần lợi ích để mở đường cho bà con đi lại thuận tiện hơn. Gia đình lúc đầu cũng băn khoăn, nhưng tôi nghĩ làm được việc có ích cho cộng đồng thì nên làm, để con cháu sau này cũng được hưởng”.

Cũng tự nguyện hiến đất tại 3 vị trí, tổng diện tích hơn 500m², ông Nguyễn Đình Bình cho rằng, gia đình đồng thuận bởi cách làm minh bạch, rõ ràng của địa phương. “Khi Ban vận động đến tận nhà trao đổi, tôi tin tưởng với sự rõ ràng trong từng phương án triển khai. Việc gì làm tốt cho xã hội, vì sự phát triển chung thì gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ”, ông Bình nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quảng cũng tự nguyện hiến khoảng 100m² đất mặt tiền. Ông cho rằng, phần đất trao đi có giá trị, nhưng đổi lại là con đường rộng rãi, cảnh quan thông thoáng, đi lại thuận lợi hơn. “Mình sống vì cộng đồng, nhường nhịn một chút để làng xóm có con đường đàng hoàng mà đi”, ông Quảng bộc bạch.

Chính sách hợp lòng dân

Những con số từ 3 tuyến kiệt ở đường Dạ Lê cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận. Tại kiệt 220, 3 hộ dân tự nguyện hiến 545m² đất; kiệt 139 có 7 hộ hiến 1.100,5m²; kiệt 192 có 12 hộ hiến 1.241,1m². Tổng cộng, 22 hộ đã hiến 2.886,6m² đất để mở rộng đường.

Theo đồng chí Thái Vĩnh Tiến, Bí thư, Tổ trưởng TDP Thủy Phương 6, cuộc vận động “Hiến đất mở đường” cụ thể hóa một chủ trương xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lợi ích trực tiếp của người dân. Vì vậy, Chi bộ xác định muốn chủ trương đi vào cuộc sống trước hết phải tạo niềm tin và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Từ đó, Chi bộ đưa nội dung vận động hiến đất mở đường vào nghị quyết thường kỳ, phân công cấp ủy viên phụ trách từng cụm dân cư, phối hợp Ban Công tác Mặt trận trực tiếp tuyên truyền, vận động. Cán bộ, đảng viên có tuyến đường đi qua phải tiên phong, gương mẫu hiến đất, tháo dỡ công trình, thực hiện tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đồng chí Thái Vĩnh Tiến nhấn mạnh, các khâu từ đo đạc, xác định ranh giới đến thi công phải được công khai, bảo đảm Quy chế dân chủ ở cơ sở, để người dân được biết, được bàn, tham gia, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, thấy lợi ích thiết thực và chứng kiến cán bộ, đảng viên đi trước, sự đồng thuận sẽ trở thành hành động cụ thể.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy Ngô Thị Lài, để công trình triển khai thuận lợi, tuyên truyền, vận động phải được thực hiện từ sớm, sát từng khu dân cư và từng trường hợp cụ thể. Trong đó, cần làm rõ mục tiêu, ý nghĩa của công trình và những lợi ích thiết thực đối với đời sống dân sinh, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đồng chí Ngô Thị Lài chia sẻ, việc kịp thời tuyên dương, biểu dương những hộ dân tự nguyện hiến đất cũng là giải pháp quan trọng để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Những đóng góp dù lớn hay nhỏ đều cần được ghi nhận, qua đó tạo động lực, khích lệ các hộ dân khác cùng đồng thuận, chung sức thực hiện những công trình thiết thực cho khu dân cư.

Từ thực tế ở TDP Thủy Phương 6, điều tạo nên những con đường mới không chỉ là nguồn lực đầu tư, mà còn là sự gặp nhau giữa chủ trương đúng và sự đồng thuận của người dân. Khi cấp ủy lãnh đạo, mặt trận và chính quyền sát dân, cán bộ, đảng viên nêu gương, người dân được biết, được bàn và thấy rõ lợi ích của mình, chủ trương sẽ được chuyển hóa thành hành động. Đó là cách ý Đảng gặp lòng dân, tạo thêm nguồn lực xây dựng hạ tầng và nâng chất lượng cuộc sống ngay từ cơ sở.