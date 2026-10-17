Khánh thành Nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn ở Thủy Xuân

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phường Thủy xuân cùng gia đình bà Nguyễn Thị Quyên trong ngày khánh thành căn nhà.

Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng 292 triệu đồng, trong đó nguồn vận động hỗ trợ là 135 triệu đồng, phần còn lại gia đình đối ứng thêm. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng và Công ty Cổ phần Truyền thông tổ chức sự kiện và Phát triển đào tạo Hue Lens hỗ trợ 15 triệu đồng.

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp gia đình bà Nguyễn Thị Quyên có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện điều kiện sống, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo địa phương ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, nhà tài trợ và người dân; đồng thời mong muốn tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.