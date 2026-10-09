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Mặt trận cần hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

HNN.VN - Chiều 14/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tháng 9, đồng thời triển khai các trọng tâm công tác tháng 10/2026.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển thành phố Phối hợp chống thất thu thuế từ việc mua hàng lấy hóa đơnPhát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiếp nhận số tiền hơn 17 tỷ đồngLiên hoan văn hóa, văn nghệ "Bài ca Đại đoàn kết" Thêm điểm tựa, tạo sinh kế Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc.  

Trong tháng 9/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Song song với đó, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đã tiếp nhận sự đóng góp và đăng ký ủng hộ của 85 tập thể, cá nhân với số tiền hơn 17 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và trao tặng hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh nghèo.

Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đời sống nhân dân thông qua các mô hình như “Bình dân học vụ số”, phong trào xây dựng “xã, phường không ma túy”, ra mắt mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và duy trì phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động và những kết quả thiết thực mà hệ thống MTTQ cùng các đoàn thể đã đạt được. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 10/2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị, xã hội tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm.

 UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.  

Đó là, rà soát hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 để tập trung có giải pháp căn cơ, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành khẩn trương các nhiệm vụ này. Xây dựng kế hoạch phối hợp với MTTQ các xã phường. Đẩy mạnh triển khai 3 cuộc vận động lớn của MTTQ: Hiến đất mở đường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; mua hàng lấy hóa đơn - quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng. Tổ chức tốt tuần lễ văn hóa gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; trong đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu dân cư bảo đảm trang trọng, thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành; tổ chức tập huấn trực tuyến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong hệ thống Mặt trận các xã, phường.

Cùng với đó, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục vào cuộc, phát huy vai trò của mình trong giải phóng mặt bằng. Huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu lớn là giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục duy trì và thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không có ma túy đến năm 2030. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; đồng thời chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão.

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 Từ khóa:
MTTQphiên họpNguyễn Chí Tàihiến đấtvăn minh
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