Khắc phục hậu quả bão số 10, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống

HNN.VN - Sáng 29/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về khắc phục bão số 10. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố - Hoàng Hải Minh và UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế - Đại tá Phan Thắng tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung khắc phục hậu quả cơn bão trên địa bàn thành phố.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với các nguy cơ thiên tai sau bão số 10Dốc sức ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10Đến 15 giờ ngày 28/10 khắc phục hoàn toàn lưới điện bị ảnh hưởng bởi bão số 6Rút kinh nghiệm phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các địa phương sớm rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Tại TP. Huế, bão số 10 đã làm 1 người chết, 1 người bị thương, 89 nhà bị tốc mái. Do gió mạnh, sóng lớn, triều cường đã làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lở với chiều dài khoảng 30m - 40m, ăn sâu vào đất liền 6m - 7m. Gió mạnh cũng khiến 1 tàu cá đang neo đậu của ngư dân bị đánh chìm. Ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục và hỗ trợ cho người dân.

Đối với trường hợp 1 phụ nữ quê Thanh Hóa không may bị nước cuốn trôi, lãnh đạo UBND phường An Cựu đến chia buồn, hỗ trợ và vận động người dân hỗ trợ gia đình với tổng kinh phí hơn 65 triệu đồng.

Gió mạnh, sóng lớn, triều cường đã làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lở  

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự và dân quân tự vệ, phương tiện, vật tư tham gia hỗ trợ khắc phục xong 30 nhà hư hỏng nhẹ. 59 nhà còn lại đang vận động bà con mua vật liệu, địa phương hỗ trợ phương tiện, vật tư tham gia khắc phục, dự kiến đến ngày 30/9 cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chỉ đạo, các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn. Các địa phương cần tiếp tục duy trì chế độ thông tin, báo cáo; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ vào rạng sáng 29/9/2025, gây mưa lớn diện rộng và rủi ro thiên tai cấp 4 từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn.

