Khắc phục hậu quả bão số 10, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các địa phương sớm rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Tại TP. Huế, bão số 10 đã làm 1 người chết, 1 người bị thương, 89 nhà bị tốc mái. Do gió mạnh, sóng lớn, triều cường đã làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lở với chiều dài khoảng 30m - 40m, ăn sâu vào đất liền 6m - 7m. Gió mạnh cũng khiến 1 tàu cá đang neo đậu của ngư dân bị đánh chìm. Ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục và hỗ trợ cho người dân.

Đối với trường hợp 1 phụ nữ quê Thanh Hóa không may bị nước cuốn trôi, lãnh đạo UBND phường An Cựu đến chia buồn, hỗ trợ và vận động người dân hỗ trợ gia đình với tổng kinh phí hơn 65 triệu đồng.

Gió mạnh, sóng lớn, triều cường đã làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lở

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự và dân quân tự vệ, phương tiện, vật tư tham gia hỗ trợ khắc phục xong 30 nhà hư hỏng nhẹ. 59 nhà còn lại đang vận động bà con mua vật liệu, địa phương hỗ trợ phương tiện, vật tư tham gia khắc phục, dự kiến đến ngày 30/9 cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chỉ đạo, các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn. Các địa phương cần tiếp tục duy trì chế độ thông tin, báo cáo; sớm khắc phục thiệt hại, chăm lo tốt đời sống người dân, nhanh chóng ổn định sản xuất và sinh hoạt.