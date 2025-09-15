Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Hơn 1,2 triệu đảng viên tham dự Hội nghị. Tại TP. Huế kết nối đến 224 điểm cầu, với hơn 16.700 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị…

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; các đồng chí Thường vụ Thành ủy; nguyên UVTW Đảng; Thành ủy viên, Ủy viên UBKT Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Tại điểm cầu UBND TP. Huế, tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; các đồng chí Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, báo cáo viên, ủy ban kiểm tra…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW” do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW” do Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt.

Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW” do Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Nghị quyết 59 là một trong bốn Nghị quyết trụ cột đã đề cập trong buổi triển khai các nghị quyết của Bộ chính trị vào ngày 18/5/2025. Ba nghị quyết còn lại là 3 nghị quyết chuyên đề, có tính tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho “Bộ tứ nghị quyết” chiến lược, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục-đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tinh thần xuyên suốt thực hiện các nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm, phải kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực. Yêu cầu đảng bộ các địa phương phải đưa tinh thần của các nghị quyết vào văn kiện đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là chương trình hành động của nhiệm kỳ mới để thực hiện kịp thời.

Kết thúc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian đến.