G7 thông qua 7 tuyên bố chung về môi trường

Khói bốc lên tại cơ sở khai thác dầu thô Syncrude ở giếng dầu cát Alberta thuộc Fort McMurray, Canada. (Ảnh: nbcnews.com/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phát biểu họp báo ngày 24/4 sau khi chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Monique Barbut đánh giá kết quả hội nghị là “đặc biệt”, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương về môi trường đang bị thách thức.

Bộ trưởng Barbut cho biết hội nghị đã thông qua 6 tuyên bố riêng rẽ, tập trung vào các lĩnh vực gồm an ninh và môi trường, tài chính cho đa dạng sinh học, đại dương, nước, sức khỏe môi trường và khả năng chống chịu của lĩnh vực bất động sản trước thiên tai; cùng một văn bản tổng hợp bao quát toàn bộ nội dung này.

Bà Barbut cho rằng kết quả đạt được cho thấy “tính phù hợp” của cách tiếp cận mà Chính phủ Pháp lựa chọn, trong đó ưu tiên duy trì sự thống nhất của G7 như một không gian đối thoại, bất kể khác biệt chính trị giữa các nước.

Tuy nhiên, một quan sát viên trong lĩnh vực môi trường nhận định các nội dung chủ yếu dừng ở trao đổi kinh nghiệm, chưa có nhiều bước tiến cụ thể. Đáng chú ý, phía Pháp chủ động không đưa vấn đề biến đổi khí hậu ra thảo luận trực diện nhằm tránh gây căng thẳng với Mỹ.

Bộ trưởng Barbut cho biết nếu đề cập trực tiếp, nguy cơ một số đối tác rời bàn đàm phán là hiện hữu, khiến hội nghị không đạt được kết quả nào. Bà nhấn mạnh đây “không phải là lựa chọn giảm tham vọng, mà là lựa chọn vì hiệu quả”.

Tham dự hội nghị có 7 nước thành viên G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ - nhóm từng chiếm khoảng 1/4 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng được mời tham dự, trong đó có Mông Cổ và Armenia - các nước sẽ đăng cai các hội nghị quốc tế về sa mạc hóa và đa dạng sinh học trong năm nay. Phía Mỹ chỉ cử Phó Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ tham dự.

Trước đó, bà Barbut khẳng định mọi chủ đề được thảo luận đều có liên quan tới biến đổi khí hậu, dù là nguyên nhân hay hệ quả. Bà cũng đánh giá phía Mỹ đã thể hiện thái độ “xây dựng” và “hợp tác”, kể cả trong việc chấp nhận đưa nội dung liên quan đến các chất gây ô nhiễm vĩnh cửu (PFAS) vào văn bản về ô nhiễm nước.

Tuyên bố chung cuối cùng chủ yếu nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các nước G7, như quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển, chống đánh bắt bất hợp pháp hay cải thiện chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản ứng phó với thiên tai.

Hội nghị cũng thống nhất khởi động “Liên minh tài chính cho thiên nhiên và con người”, nhằm thúc đẩy nguồn vốn công và tư cho bảo tồn đa dạng sinh học. Một gói tài chính đầu tiên trị giá khoảng 600 triệu euro (tương đương khoảng 648 triệu USD), dành cho 22 quốc gia châu Phi, dự kiến được cụ thể hóa trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian vào tháng 6 tới.

