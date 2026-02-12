Khai thác du lịch đường thủy từ trải nghiệm chuyên đề

Lãnh đạo thành phố khảo sát thực địa tuyến du lịch đường thủy nội địa

Cùng tham gia đoàn khảo sát có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đã khảo sát tuyến du lịch đường thủy nội địa xuất phát từ khu vực bến thuyền số 16 Lê Lợi, đến tuyến du lịch đường thủy sông Đông Ba - Bao Vinh, kết nối với khu phố cổ dọc các trục Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng - Bao Vinh. Đây được xác định là tuyến có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian du lịch của thành phố, khai thác giá trị cảnh quan sông nước gắn với du lịch tâm linh, lịch sử và đời sống sinh hoạt của cư dân đô thị cổ.

Qua thực tế khảo sát, tuyến sông Ngự Hà - Đông Ba - Bao Vinh được đánh giá có nhiều dư địa để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tham quan bằng đường thủy, góp phần kết nối các điểm đến đặc trưng của Huế. Trên hành trình, du khách có thể tham quan chùa Diệu Đế, tiếp cận các không gian ẩm thực ven sông, khu phố cổ Bạch Đằng, cùng những sinh hoạt truyền thống mang đậm dấu ấn đời sống đô thị ven sông.

Đặc biệt, phố cổ Bao Vinh với hệ thống nhà cổ, không gian sinh hoạt cộng đồng và giá trị lịch sử lâu đời được xác định là điểm nhấn quan trọng. Khi được kết nối đồng bộ bằng các tuyến du lịch đường thủy, khu vực này có nhiều tiềm năng hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa - cộng đồng đặc sắc, giàu bản sắc.

Theo định hướng, du lịch đường thủy không chỉ dừng lại ở tham quan cảnh quan mà cần phát triển các tuyến trải nghiệm chuyên đề, mỗi tuyến mang một câu chuyện riêng, gắn với con người, sản phẩm địa phương và không gian văn hóa ven sông, tạo sự khác biệt và sức hút bền vững.

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao các ý tưởng phát triển du lịch đường thủy, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng sản phẩm phải có điểm nhấn rõ ràng, hình thành không gian đặc trưng cho từng tuyến tham quan.

Lãnh đạo thành phố xem xét sơ đồ khu nhà đất công phục vụ phát triển du lịch

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn lưu ý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia làm du lịch, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, qua đó nâng cao giá trị điểm đến, hình ảnh đô thị và phát huy hiệu quả các giá trị sẵn có của từng khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu các điểm dừng, bến thuyền phải gắn với hệ thống dịch vụ đi kèm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Huế; đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống nhà vệ sinh công cộng, bảo đảm phục vụ du khách thuận tiện, văn minh. Việc đầu tư phát triển du lịch cần được triển khai bài bản, có chiều sâu, thể hiện rõ tâm huyết đối với từng vị trí, không gian cụ thể.

Tiếp đó, đoàn công tác tiếp tục khảo sát khu nhà đất số 15 Lê Lợi và khu nhà đất số 148 đường Bùi Thị Xuân nhằm đánh giá hiện trạng, tiềm năng khai thác, làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch - dịch vụ phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ nhà đất công và tạo điểm nhấn cho không gian du lịch đô thị.

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát tổng thể, làm rõ hiện trạng pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối các điểm đến. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khai thác phù hợp, hiệu quả, gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư, nhất là các dự án, ý tưởng có tính bài bản và sản phẩm cụ thể.