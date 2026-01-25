Mở ra thị trường mới cho du lịch Việt

Một khoảnh khắc của Mai Hương trong chuyến đi khám phá khu vực hồ Toktogul Reservoir (Kyrgyzstan). (Ảnh nhân vật cung cấp)

Travel Planner có thể hiểu là người chuyên lập kế hoạch du lịch theo sở thích, ngân sách, thời gian của từng khách hay nhóm khách. Họ có thể là những hướng dẫn viên kỳ cựu, cũng có thể là những travel blogger nổi tiếng, cùng chung đam mê xê dịch và từng trải qua nhiều hành trình kỳ thú. Chính kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân tích lũy được sau những chuyến đi là nền tảng để họ hình thành năng lực thiết kế hành trình.

Đi tour riêng do các Travel Planner xây dựng là hình thức còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng cho thấy nhiều dư địa phát triển, nhất là trong bối cảnh du lịch tự túc và xu hướng cá nhân hóa lên ngôi.

Trải nghiệm hành trình được thiết kế riêng, du khách không phải tuân thủ lịch trình cứng như tour cố định, cũng không cần ghé qua những điểm tham quan hay trung tâm mua sắm bản thân không có nhu cầu. Thay vào đó, có thể lưu lại lâu hơn ở các điểm mình thích, chủ động tiếp cận, khám phá những giá trị bản địa để làm sâu sắc hơn ấn tượng và cảm xúc cho chuyến đi. Với những ưu điểm đó, thiết kế tour riêng theo yêu cầu đang trở thành thị trường ngách đầy hứa hẹn của du lịch Việt.

Từng đặt chân qua 36 quốc gia, 5 châu lục, hơn 200 thành phố, cô gái sinh năm 1990 - Nguyễn Thy Vân là một trong những gương mặt nổi bật của giới Travel Planner. Dù đây chỉ là nghề tay trái, nhưng mang đến cho cô mức thu nhập đáng nể.

Thy Vân kể, từ năm 2011, cô bắt đầu hiện thực hóa đam mê du lịch bằng những chuyến đi tới nhiều nước trên thế giới. Nơi nào cô cũng lưu trú ít nhất 2 tuần đến 1 tháng, thậm chí có những điểm còn quay trở lại nhiều lần, như: Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Với trải nghiệm phong phú, cô dần trở thành cầu nối cho những du khách muốn tự khám phá điểm đến theo lịch trình riêng.

Thy Vân cho hay, khi đi du lịch tự túc, nhất là tới những vùng đất có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, sẽ rất dễ gặp những vấn đề ngoài dự liệu. Bởi vậy, giá trị mà một Travel Planner mang lại không chỉ nằm ở việc xây dựng lịch trình cá nhân, mà còn ở khả năng bao quát, hỗ trợ khách xử lý các tình huống phát sinh bằng kinh nghiệm thực tế. Đó là lý do trong từng chuyến xuất ngoại, cô luôn cố gắng kết nối với nhiều người Việt đã sinh sống lâu năm ở đó để có thể cung cấp những dịch vụ hay hỗ trợ kịp thời nhất dành cho du khách.

Bên cạnh đó, theo Vân, một Travel Planner chuyên nghiệp còn cần có kỹ năng khai thác, phân tích nhu cầu thật sự của khách hàng, vì không ít trường hợp khách đưa ra yêu cầu khá chung chung, đòi hỏi phải trao đổi, làm rõ được kỳ vọng, mục tiêu của họ mới có thể xây dựng lịch trình khoa học, tối ưu nhất. Hiện nay, ngoài tệp khách chủ yếu là người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, Vân còn làm Travel Planner cho cả những Việt kiều muốn về nước du lịch theo hành trình riêng.

Cũng là một Travel Planner có tiếng, Phạm Mai Hương (sinh năm 1991) quyết định rời bỏ công việc nhà nước ổn định vào năm 2016 để được thỏa mãn đam mê xê dịch. Không chọn những địa danh nổi tiếng để “check-in”, cô tự tìm đến những vùng đất còn hoang sơ, ghi dấu chân mình trên hành trình chinh phục Himalaya; sống cùng bộ lạc du mục Tsaatan của Mông Cổ; lặng lẽ tìm hiểu những nét văn hóa của tộc Apatani ở thung lũng Ziro (Ấn Độ) hay lang thang giữa lòng lục địa Đen, qua Namibia, Ethiopia và Madagascar để được chiêm ngưỡng cảnh sắc choáng ngợp của thiên nhiên, gặp gỡ những bộ tộc cổ xưa, khám phá những điểm đến thử thách sức chịu đựng của cơ thể và cảm xúc.

Gần 10 năm qua, cô đã đi qua 35 quốc gia ở châu Phi, Trung Á, vòng Cực Bắc, Siberia… thu lượm những trải nghiệm quý giá, độc đáo và được không ít người “chọn mặt gửi vàng” để thiết kế những hành trình cá nhân.

Năm 2022, Mai Hương chính thức thành lập Mertrip Adventure, mở ra cánh cửa khám phá những điểm đến xa xôi. Trong 3 năm qua, cô đã đưa gần 2.000 người Việt đến những vùng đất nguyên sơ, khó tiếp cận trên thế giới.

Hướng tới dòng sản phẩm mang tính đặc thù, Hương luôn đề xuất khách hàng mua bảo hiểm du lịch để hạn chế tối đa những tổn thất, đồng thời xây dựng cẩm nang riêng cho từng tour với những hướng dẫn, khuyến cáo cụ thể.

Với một số tour khó, cô còn nhận lời làm hướng dẫn viên đồng hành cùng khách để có những hỗ trợ đầy đủ, kịp thời nhất. Hương cho biết, đối tượng khách hàng đề nghị cô thiết kế hành trình phần lớn là những người thành công, có tài chính và cá tính du lịch riêng.

Vì thế, việc thỏa thuận chi phí cho chuyến đi thường không phải vấn đề; thách thức lớn hơn nằm ở việc xây dựng hành trình như nào cho phù hợp nhất với mong muốn, nhịp độ và giới hạn của khách. Hiện công ty của cô đã tập hợp được thêm nhiều Travel Planner cùng chí hướng. Mỗi người là một mảnh ghép có thế mạnh riêng ở từng thị trường chuyên biệt.

Vừa qua, trong danh sách Hotlist Travellive 2025, Mertrip Adventure đã được vinh danh ở hạng mục “Bespoke Tour - tour thiết kế đặc biệt”, Phạm Mai Hương cũng được gọi tên ở hạng mục “Gương mặt truyền cảm hứng” với những đóng góp ấn tượng trong kết nối con người, văn hóa và truyền cảm hứng thông qua du lịch.

Có thể thấy, mỗi Travel Planner mang một sắc màu riêng. Do đó, du khách cần chọn người có gu trải nghiệm phù hợp. Thêm nữa, mức độ thành công của chuyến đi phụ thuộc nhiều vào năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp của người lên kế hoạch. Vì thế, du khách nên ưu tiên tìm đến những Travel Planner uy tín, đã trải nghiệm thực tế và hiểu biết rõ về điểm đến mình lựa chọn để bảo đảm chuyến đi được an toàn, trọn vẹn.

Theo các chuyên gia du lịch, dù có nhiều ưu điểm nhưng các tour thiết kế riêng bởi Travel Planner sẽ không thay thế tour truyền thống, bởi hai hình thức này hướng đến phục vụ những nhóm đối tượng khác nhau. Nếu tour thiết kế riêng phù hợp với những du khách chịu chi, có nhu cầu trải nghiệm các điểm đến không đại trà, thì tour truyền thống với lợi thế cạnh tranh về giá, độ an toàn và tiện lợi lại phù hợp cho những người lớn tuổi, đoàn đông người hay khách còn ít kinh nghiệm du lịch. Bởi thế, sự xuất hiện của các hành trình cá nhân hóa có thể xem như một nhánh mới, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch Việt Nam.

