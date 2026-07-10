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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 08:48

HĐND TP. Huế khóa IX - nhiệm kỳ 2026 - 2031: Dấu ấn và quyết sách mới

HNN.VN - Sáu tháng đầu năm 2026, HĐND TP.Huế khóa IX đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức các kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và đẩy mạnh hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Tháo gỡ những vấn đề dân sinh từ cơ sởDự kiến xem xét, thông qua 21 nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Huế

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Huế khóa IX dự kiến sẽ xem xét, thông qua 27 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng như phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, đất đai, an sinh xã hội, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hoàn thiện hệ thống chính sách của thành phố, tạo cơ sở cho việc triển khai các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Báo Huế Ngày nay Online giới thiệu đến bạn đọc những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND thành phố Huế 6 tháng đầu năm

 

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