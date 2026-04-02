Gỡ vướng đất đai, phường Hóa Châu trao sổ đỏ cho các hộ dân Bàu Hạ

Khu vực Bàu Hạ có nguồn gốc sử dụng đất từ năm 1994, khi chính quyền địa phương trước đây bố trí đất cho các hộ dân thuộc diện thủy diện và các hộ nhà chồ ven sông Hương. Do việc giao đất trước đây chưa đúng thẩm quyền, thiếu hồ sơ pháp lý, cùng với quá trình biến động, chuyển nhượng và ảnh hưởng quy hoạch, nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đợt này, UBND phường Hóa Châu thực hiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 trường hợp tại khu vực Bàu Hạ. Các trường hợp còn lại, địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, từng bước giải quyết theo quy định.

Bà Đặng Thị Trang, một trong những hộ dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Bàu Hạ, bày tỏ xúc động khi sau nhiều năm chờ đợi, nguyện vọng chính đáng của người dân từng bước được giải quyết.

Bà Đặng Thị Trang, đại diện các hộ dân Bàu Hạ, phát biểu tại buổi trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo bà Trang, việc được cấp Giấy chứng nhận không chỉ tạo cơ sở pháp lý để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, mà còn thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình sử dụng đất lâu dài, ổn định của các hộ dân. “Chúng tôi cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực lao động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”, bà Trang chia sẻ.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu vực Bàu Hạ là kết quả từ quá trình rà soát, xử lý các hồ sơ tồn đọng cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương trong thời gian qua. Đây không chỉ là hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là kết quả cụ thể trong việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự ổn định trong đời sống và sản xuất.

Lãnh đạo phường Hóa Châu và người dân Bàu Hạ lưu lại niềm vui sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Nghĩa, do đặc thù các hồ sơ đất đai tồn đọng kéo dài, quá trình xử lý vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp còn lại, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

“Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

UBND phường Hóa Châu sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; qua đó từng bước hoàn thiện công tác quản lý đất đai tại cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.