Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Hóa Châu

Người dân nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn tất thủ tục

Kiểm soát tiến độ từ đầu

Một buổi sáng đầu tháng 4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu, lượng người đến làm thủ tục không quá đông. Công việc tại Bộ phận Một cửa vận hành đều tay; hồ sơ đến đâu được tiếp nhận, xử lý đến đó. Người hỏi thủ tục liên quan đến đất đai, người xin chứng thực, người bổ sung giấy tờ xây dựng… mỗi việc một khác, nhưng điều dễ nhận thấy là hồ sơ được tiếp nhận theo thứ tự, cán bộ hướng dẫn cụ thể, không khí làm việc khoa học, khẩn trương.

Trong lúc chờ đợi hồ sơ của mình được chứng thực, bà Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố Tây Thành chia sẻ: Điều khiến tôi yên tâm là hồ sơ được tiếp nhận rõ ràng, thời gian hẹn trả kết quả cụ thể, cán bộ hướng dẫn khá dễ hiểu nên người dân, nhất là người lớn tuổi, đỡ lúng túng hơn khi làm giấy tờ.

CCHC với người dân, đó đơn giản là hồ sơ có được giải quyết đúng hẹn hay không, thủ tục có bớt rườm rà hơn không, mỗi lần đến trụ sở phường có đỡ mất thời gian hơn trước không?...

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 3/4, phường Hóa Châu không để xảy ra hồ sơ trễ hạn. Trước đó, trong giai đoạn từ 15/12/2025 đến 9/3/2026, gần 2.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt tới 99,9%, chỉ ghi nhận 1 trường hợp quá hạn. Việc số hóa hồ sơ cũng được triển khai đồng bộ, đạt 100%, góp phần giúp việc theo dõi, xử lý công việc rõ ràng, minh bạch hơn.

Để giữ được nhịp đó, phường không chờ đến khi hồ sơ “chạm hạn” mới xử lý, mà chủ động kiểm soát tiến độ ngay từ đầu. Hồ sơ được nhắc trước khi gần đến mốc hạn trả. Các bộ phận liên quan thường xuyên rà soát tiến độ xử lý hồ sơ, vướng ở đâu thì tìm giải pháp ngay ở đó. Nhờ vậy, công việc không bị dồn vào phút cuối, giảm nguy cơ chậm trễ.

Theo ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu, để giữ tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cao, không thể chỉ dựa vào phần mềm mà phải bám đến từng công đoạn xử lý, phối hợp nhắc việc từ sớm để hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu

Gỡ “nút thắt” từ những hồ sơ khó

Nếu ở bộ phận một cửa, CCHC được nhìn thấy qua từng hồ sơ đúng hạn, thì ở những lĩnh vực phức tạp hơn như đất đai, xây dựng, hiệu quả lại được đo bằng khả năng tháo gỡ những tồn đọng kéo dài.

Tại khu vực Bàu Hạ, tổ dân phố Thuận Hòa, nơi nhiều hồ sơ vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ việc hoàn thiện hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà là quá trình rà soát, đối chiếu, tháo gỡ từng nút thắt phát sinh trong thực tiễn.

Không phải ngẫu nhiên những hồ sơ tồn đọng hàng chục năm tại đây dần được giải quyết. Theo ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, địa phương xác định rõ trọng tâm, tập trung tháo gỡ dứt điểm từng trường hợp, duy trì nhịp xử lý liên tục, bám sát từng hồ sơ cụ thể.

Cụ thể, phường tổ chức rà soát, họp xử lý định kỳ vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần, duy trì trong nhiều tháng, xoay quanh từng hồ sơ để phân tích, đối chiếu và tìm hướng giải quyết phù hợp. Những trường hợp đủ điều kiện được ưu tiên hoàn tất trước, mời người dân lên trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND phường; các trường hợp còn vướng tiếp tục được rà soát, bổ sung, không để bị “bỏ quên”.

Cách làm này cho thấy, CCHC ở Hóa Châu không dừng ở việc rút ngắn thời gian, mà đi vào chiều sâu: Chủ động nhận diện khó khăn, kiên trì tháo gỡ và đưa các trường hợp vướng mắc trở lại đúng quỹ đạo pháp lý. Việc giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng kéo dài không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, từ cách làm đang triển khai, phường Hóa Châu sẽ tiếp tục duy trì việc rà soát, xử lý hồ sơ theo nhịp định kỳ, gắn với kiểm soát chặt tiến độ giải quyết từng thủ tục. Trọng tâm là giữ ổn định tỷ lệ giải quyết đúng hạn, hạn chế phát sinh trễ hạn, đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng ở nhiều lĩnh vực, không để tồn đọng kéo dài, qua đó tiếp tục tạo thêm những điểm nhấn cụ thể trong CCHC.