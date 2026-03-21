Gần 400 vận động viên tranh tài tại giải bóng đá phường Hóa Châu

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 14:11
HNN.VN - Sáng 21/3, gần 400 vận động viên tham gia khai mạc Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Hóa Châu lần thứ I, năm 2025-2026.

Các đội tham gia nghi thức khai mạc Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Hóa Châu lần thứ I. 

Giải đấu quy tụ 19 đội đến từ các Tổ dân phố trên địa bàn, trở thành điểm nhấn trong việc khơi dậy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại cơ sở. Giải đấu áp dụng luật bóng đá 11 người, thi đấu theo hình thức kết hợp giữa vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong từng bảng. Kết thúc vòng bảng, 6 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ đây, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định các đội vào bán kết và chung kết; trường hợp hòa trong thời gian thi đấu chính thức sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Không khí thi đấu diễn ra hào hứng ngay sau lễ khai mạc với sự cổ vũ của đông đảo người dân, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Theo ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao cấp thành phố trong thời gian tới. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 5/4.

Hải Thuận
 Từ khóa: Hóa Châukhai mạcgiải bóng đá
Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

Chiều 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá TP. Huế khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 tại sân vận động Tự Do. Giải đấu chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tiến tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khai mạc Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”

Sáng 28/2 (ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Di tích quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) ở phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”- Kỷ niệm 1482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi. Dự lễ hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên và hàng vạn người dân.

