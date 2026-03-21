Gần 400 vận động viên tranh tài tại giải bóng đá phường Hóa Châu

Các đội tham gia nghi thức khai mạc Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Hóa Châu lần thứ I.

Giải đấu quy tụ 19 đội đến từ các Tổ dân phố trên địa bàn, trở thành điểm nhấn trong việc khơi dậy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại cơ sở. Giải đấu áp dụng luật bóng đá 11 người, thi đấu theo hình thức kết hợp giữa vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong từng bảng. Kết thúc vòng bảng, 6 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ đây, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định các đội vào bán kết và chung kết; trường hợp hòa trong thời gian thi đấu chính thức sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Không khí thi đấu diễn ra hào hứng ngay sau lễ khai mạc với sự cổ vũ của đông đảo người dân, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Theo ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao cấp thành phố trong thời gian tới. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 5/4.