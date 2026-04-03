Những ngày này, không khí rộn ràng vui tươi tràn ngập khắp các gia đình ở khu định cư xứ đồng Bàu Hạ, thuộc phường Hóa Châu. Đi đến đâu đều nghe bà con bàn tán xôn xao về chuyện được lập thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Đây là niềm mong mỏi của các hộ dân suốt mấy chục năm nay kể từ ngày được định cư lên bờ vào những năm 1993 - 1994.

Ghé vào ngôi nhà có đông người đang hàn huyên chuyện trò, ông Nguyễn Ngọc Thắng, chủ nhân gia đình niềm nở rót trà mời khách, bắt đầu câu chuyện: Từ năm 1993 - 1994, sau 2 đợt di dời, người dân thuộc diện sống lênh đênh trên sông, đầm được lên định cư tại khu định cư Bàu Hạ này. Từ đó đến nay, khu định cư Bàu Hạ có 36 hộ dân, mỗi hộ được cấp 200m2 đất ở, sinh sống ổn định, nhà cửa khang trang. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, người dân nơi đây vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Nhờ sự vào cuộc của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nên hiện tại chúng tôi được chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Chúng tôi rất mừng, hạnh phúc…

Ông Đặng Văn Hoàng, hộ được định cư đợt 2 năm 1994 tiếp chuyện: Gia đình lên định cư lúc tôi mới hơn 20 tuổi, thời điểm đó con trai đầu của tôi chỉ mới vài tháng tuổi, đến nay con tôi đã lập gia đình và đã có con. Vợ chồng tôi và gia đình con trai cả 3 thế hệ đều sống chung trong một căn nhà chật chội, do không có sổ đỏ nên không thể tách thửa, không thể xin phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa, khó khăn trong sinh hoạt suốt hơn 30 năm qua. Nay được cấp quyền sử dụng đất, gia đình tôi cử tưởng như đang mơ.

Ông Phan Xuyên, hộ định cư đợt 1 vào năm 1993 vừa hoàn thành thủ tục nộp thuế nhà đất, chia sẻ: Suốt hơn 30 năm nay, vợ chồng tôi cùng 6 người con đã lập gia đình, nhiều nhân khẩu cả 3 thế hệ cùng sinh sống chen chúc trong căn nhà rất chật chội. Nay được cấp quyền sử dụng đất, tôi có thể tách thửa cho con, sửa chữa lại nhà cửa để được an cư, nghĩ đến đây thôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi…

Càng đi sâu vào khu định cư Bàu Hạ, không khí càng thêm rộn ràng, nhà thì lo thu xếp kinh phí đóng thuế nhà đất, nhà thì chuẩn bị sửa sang, mở rộng cơ ngơi…, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con như nhân lên bội phần.

Chị Trương Thị Mừng không giấu được nước mắt trong niềm vui sướng, kể lại: Vợ chồng tôi cưới nhau và sinh con đầu lòng được 6 tháng, vừa lúc đó gia đình tôi được lên định cư ở Bàu Hạ. Sau khi vay mượn người thân, bạn bè, vợ chồng dựng được căn nhà làm nơi an cư, tuy nhiên sau hơn 30 năm vẫn chưa có sổ đỏ. Không có tài sản gì đáng giá nên gia đình không có điều kiện thế chấp vay vốn, chỉ còn cách đấu 6 sào ruộng để canh tác và làm thêm nghề cào trìa, hến trên sông đầm, cả nhà 6 miệng ăn đều trông nhờ vào đó. “Bao nhiêu năm tháng khó khăn tưởng chừng không trụ được, thì nay gia đình được thực hiện các thủ tục cấp GCNQSDĐ, đây là niềm vui quá lớn. Sau khi có thẻ đỏ, vợ chồng tôi có thể thế chấp vay vốn đầu tư ngư cụ, mở rộng khai thác và phát triển nuôi trồng thủy hải sản để cải thiện cuộc sống…”, chị Mừng lên kế hoạch.

Hành trình thực hiện các thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho người dân Bàu Hạ cũng không ít gian nan. Các hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền phường Hóa Châu tiếp nhận từ trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, lúc còn tổ chức chính quyền cấp quận, thành phố theo mô hình cũ. Khi bàn giao về UBND phường Hóa Châu, các hồ sơ này vẫn thuộc diện tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm. UBND phường tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Ngày 16/9/2025, trên cơ sở phản ánh của báo chí và kiến nghị của người dân, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức làm việc với các hộ dân khu định cư Bàu Hạ. Qua làm việc, các hộ dân chưa thống nhất với phương án cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất ở còn lại ngoài phần diện tích chồng lấn quy hoạch, đồng thời tiếp tục đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận theo diện tích hiện trạng đang sử dụng.

Đến ngày 29/12/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hóa Châu phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Quảng Điền tổ chức đo đạc, xác định lại hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân, trong đó làm rõ phần diện tích đất ở và phần diện tích đất quy hoạch giao thông. Kết quả của buổi làm việc cho thấy, đa số các hộ dân thống nhất với kết quả đo đạc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, khó khăn lớn trong quá trình giải quyết là nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân khu định cư Bàu Hạ hình thành từ việc giao đất, bố trí tái định cư cho các hộ nhà chồ dọc tuyến sông Hương vào năm 1994. Tuy nhiên, các chủ trương di dời, hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến việc giao đất, bố trí tái định cư hiện không còn. Do đó, việc xác minh, làm rõ nguồn gốc sử dụng đất để phục vụ xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025, khối lượng hồ sơ đất đai chuyển về UBND phường Hóa Châu để tiếp tục xử lý khá lớn, trong đó có các hồ sơ của người dân khu định cư Bàu Hạ. Đồng thời, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu ở cấp phường phát sinh nhiều yêu cầu mới về chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức mới. Đội ngũ công chức địa chính vừa thực hiện việc tiếp nhận, rà soát khối lượng lớn hồ sơ tồn đọng chuyển đến, vừa bảo đảm triển khai nhiệm vụ thường xuyên, trong điều kiện chưa được điều chỉnh, bổ sung nhân lực có chuyên môn phù hợp từ cấp trên. Ngoài ra, đối với các trường hợp tại khu định cư Bàu Hạ, quá trình xem xét, giải quyết còn phải đồng thời xử lý nhiều yếu tố liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, quy hoạch đã được phê duyệt, cũng như việc xác định phần diện tích chồng lấn quy hoạch để bảo đảm việc cấp giấy chứng nhận đúng quy định.