Tập trung giải quyết vướng mắc về đất đai

HNN.VN - Ngày 18/9, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, các ông: Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố; và bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp công dân định kỳ.

Tham dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đại diện một số đơn vị, địa phương liên quan.

 Lãnh đạo thành phố lắng nghe kiến nghị của công dân

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đời sống.

Trong buổi tiếp, lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận, trao đổi và xem xét nhiều vụ việc thuộc các địa bàn phường, xã khác nhau. Nội dung kiến nghị, khiếu nại chủ yếu xoay quanh vấn đề đất đai - lĩnh vực luôn được người dân quan tâm và dễ phát sinh tranh chấp.

Cụ thể, công dân phản ánh liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận, đề nghị xem xét bố trí tái định cư, cấp đất làm nhà ở cũng như những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, một số trường hợp còn liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án phát triển đô thị...

 Công dân đăng ký kiến nghị tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo thành phố

Trực tiếp nghe người dân trình bày, ông Nguyễn Văn Phương cùng các thành viên trong đoàn chủ trì đã yêu cầu cán bộ chuyên môn và lãnh đạo địa phương cung cấp thông tin, đối chiếu hồ sơ để cùng thảo luận hướng xử lý. Với những vụ việc rõ ràng, có đủ căn cứ pháp lý, lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền, bảo đảm công bằng, minh bạch. Với những vấn đề còn phức tạp, cần thêm thời gian xác minh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Việc lắng nghe, xử lý thấu đáo ý kiến của nhân dân là trách nhiệm, đồng thời cũng là thước đo năng lực và uy tín của bộ máy chính quyền”.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các phòng ban, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh. Mỗi vụ việc khiếu nại, kiến nghị đều gắn liền với quyền lợi chính đáng của người dân, do đó cần sự quan tâm, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, công tâm và minh bạch.

Lê Thọ
Lãnh đạo thành phốtiếp công dânđịnh kỳđất đai
