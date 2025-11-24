Công dân những quốc gia nào nằm trong tầm ngắm rà soát thẻ xanh mới của Mỹ?

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa hạ cánh xuống sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago, bang Illinois (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Joseph Edlow, người đứng đầu Cơ quan Di Trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), nói rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu tiến hành “cuộc rà soát toàn diện và nghiêm ngặt đối với mọi trường hợp sở hữu thẻ xanh đến từ các quốc gia nằm trong danh sách đáng lưu tâm”.

Khi được BBC đề nghị cho biết các nước có tên trong danh sách, USCIS đã chỉ ra một tuyên bố hồi tháng 6 của Nhà Trắng, trong đó đề cập đến Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Thông báo này được đưa ra sau vụ việc 2 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần khuôn viên Nhà Trắng. Giới chức Mỹ cho biết nghi phạm bị bắt mang quốc tịch Afghanistan và bị cáo buộc đã nổ súng vào 2 binh sĩ nói trên. Nghi phạm đã nhập cảnh Mỹ năm 2021 theo chương trình cung cấp biện pháp bảo vệ nhập cư đặc biệt cho người Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn 190.000 công dân Afghanistan đã tái định cư tại “Xứ cờ hoa” kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Tổng thống Trump khẳng định vụ nổ súng đã phơi bày mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 27/11, ông Edlow đề cập đến cuộc rà soát diện rộng chương trình cấp thẻ xanh, nhưng không nêu rõ mối liên quan đến vụ tấn công binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Ông Edlow nhấn mạnh: “Bảo vệ đất nước và người dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể để người dân gánh hậu quả từ những chính sách tái định cư thiếu trách nhiệm của chính quyền trước”.

Hiện chưa có thêm thông tin về việc quá trình rà soát thẻ xanh sẽ được tiến hành như thế nào.

Trong khi đó, kênh CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ Bộ An ninh Nội địa, cơ quan giám sát USCIS, ngày 27/11 chia sẻ rằng chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xem xét tất cả các trường hợp tị nạn đã được chấp thuận dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Động thái mới nhất trong việc rà soát lại thẻ xanh nhất quán với lập trường chống nhập cư của ông Trump. Thẻ xanh là giấy tờ giúp xác nhận người sở hữu là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Loại thẻ này khác với các chương trình tị nạn và xin tị nạn. Tuy nhiên, người tị nạn vẫn phải nộp đơn xin thẻ xanh sau một năm sống tại Mỹ.