Gần 5.700 tỷ đồng quà tặng Tết Độc lập đã đến tay người dân

Nhiều công chức ngành kho bạc làm việc xuyên lễ để kịp thời chuyển quà tặng Tết Độc lập đến tay người dân.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của Kho bạc Nhà nước, đến chiều 31/8/2025, đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng đến công dân, chiếm tỷ lệ 58,08%, với số tiền 5.687,1 tỷ đồng đã được chi trả, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đã có 11/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng. Đặc biệt, trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hóa (163/166 xã).

Các địa phương, đơn vị, trong đó có Kho bạc Nhà nước đều đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm trao tặng quà đến người dân đúng dịp kỳ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để toàn dân có một cái Tết Độc lập tưng bừng, trọn vẹn, tràn đầy niềm vui và tự hào về đất nước đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, ngày 29/8/, Bộ Tài chính có Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỳ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức là: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID).

Ủy ban nhân dân xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30/8/2025 và xong trước ngày 2/9/2025. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025. Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân đầy ý nghĩa này.

Để bảo đảm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, trong ngày 29/8/2025, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Công điện số 09/CĐ-KBNN về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 183-KT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 260/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ, yêu cầu Giám đốc các Kho bạc Nhà nước khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, Hệ thống Kho bạc Nhà nước bố trí cán bộ làm xuyên kỳ nghỉ lễ, khẩn trương hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp nhận và phân bổ dự toán; tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các Ủy ban nhân dân xã, bảo đảm các đơn vị triển khai nhanh nhất, sớm nhất việc trao quà tặng Tết Độc lập đến tay từng người dân.

Nhiệm vụ trao quà tặng đang được các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.