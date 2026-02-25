  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 25/02/2026 10:41

Trung úy Công an phường Thuận Hóa nhặt được ví, trao trả người đánh rơi

HNN.VN - Ngày 25/2, Công an TP. Huế cho biết một cán bộ Công an phường Thuận Hóa đã nhặt được ví tiền cùng nhiều tài sản có giá trị và đã nhanh chóng xác minh, trao trả lại cho người đánh rơi.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc với Công an thành phốGiảm gần 77% số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đánTrao trả tài sản thất lạc cho người dân và du khách

Trung úy Nguyễn Hữu Hải trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân 

Trước đó, trong ca tuần tra, Trung úy Nguyễn Hữu Hải, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Thuận Hoá đã phát hiện một ví da màu đen do người dân đánh rơi trên tuyến đường được phân công phụ trách.

Qua kiểm tra, bên trong ví có tiền mặt, một dây chuyền bạc cùng nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn đối với người bị mất, Trung úy Nguyễn Hữu Hải đã kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị; đồng thời phối hợp các tổ công tác tiến hành xác minh thông tin, nhanh chóng liên hệ được chủ sở hữu.

Chủ nhân của chiếc ví được xác định là anh Võ Thanh Quân (trú tại phường Mỹ Thượng). Sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận theo quy định, toàn bộ tài sản đã được trao trả tận tay người đánh rơi.

Nhận lại tài sản, anh Võ Thanh Quân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Hóa vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ ứng xử chuẩn mực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông antrao trảtài sảnđánh rơingười dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Lễ hội đền Huyền Trân trên ngọn núi Ngũ Phong diễn ra đầu xuân nhắc nhớ hậu thế về công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi
Trao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long Quảng

Ngày 25/2, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế, UBND xã và Đoàn xã Long Quảng tổ chức chương trình lì xì đầu xuân, trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Quảng.

Trao hơn 220 phần quà đầu xuân cho học sinh vùng cao Long Quảng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top