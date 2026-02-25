Trung úy Công an phường Thuận Hóa nhặt được ví, trao trả người đánh rơi

Trung úy Nguyễn Hữu Hải trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân

Trước đó, trong ca tuần tra, Trung úy Nguyễn Hữu Hải, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Thuận Hoá đã phát hiện một ví da màu đen do người dân đánh rơi trên tuyến đường được phân công phụ trách.

Qua kiểm tra, bên trong ví có tiền mặt, một dây chuyền bạc cùng nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn đối với người bị mất, Trung úy Nguyễn Hữu Hải đã kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị; đồng thời phối hợp các tổ công tác tiến hành xác minh thông tin, nhanh chóng liên hệ được chủ sở hữu.

Chủ nhân của chiếc ví được xác định là anh Võ Thanh Quân (trú tại phường Mỹ Thượng). Sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận theo quy định, toàn bộ tài sản đã được trao trả tận tay người đánh rơi.

Nhận lại tài sản, anh Võ Thanh Quân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Hóa vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ ứng xử chuẩn mực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.