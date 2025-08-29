Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà toàn dân dịp Tết Độc lập

Theo Nghị quyết số 263/NQ-CP mỗi công dân được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người, bằng tiền. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), ngoài chính sách tặng quà cho người có công với cách mạng với mức 500 nghìn đồng/người theo Quyết định số 689/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ trọng đại.

Theo Nghị quyết số 263/NQ-CP, đối tượng nhận quà bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến hết ngày 30/8/2025.

Mỗi công dân được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người, bằng tiền. Việc trao quà được thực hiện theo hộ gia đình, chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên. Đối với trường hợp chưa có nơi đăng ký thường trú, quà sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Người dân có thể nhận quà theo hai hình thức: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử VNeID. Nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, trong trường hợp chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Ủy ban nhân dân xã sẽ quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do Ủy ban nhân dân xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian triển khai trao quà bắt đầu từ ngày 30/8/2025 và hoàn thành trước ngày 2/9/2025. Trường hợp đặc biệt có thể trao muộn hơn nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Bộ Tài chính cho biết nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 và đã được chuyển đầy đủ về các địa phương để thực hiện chính sách tặng quà theo đúng quy định.