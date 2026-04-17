Doanh nhân Hàn Quốc được tôn vinh “Công dân danh dự thành phố Huế”

Ông Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố (phải) trao danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế” cho ông Kang Bong Jun.

Buổi lễ do ông Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan.

Trong thời gian sinh sống, làm việc tại Huế, ông Kang Bong Jun đã có nhiều đóng góp thiết thực. Ông tham gia điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế giai đoạn 2011-2024; góp phần quy hoạch, phát triển không gian hai bờ sông Hương và tuyến đi bộ ven sông. Đồng thời, tích cực hỗ trợ tổ chức các diễn đàn quốc tế, Festival Huế, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Đáng chú ý, ông đã hỗ trợ tổ chức các chuyến bay charter kết nối Sân bay quốc tế Phú Bài với Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), trong đó có việc tài trợ 70 vé máy bay với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá di sản tại Hàn Quốc.

Không chỉ đóng góp trong lĩnh vực kinh tế - du lịch, ông Kang Bong Jun còn tích cực hỗ trợ cộng đồng. Năm 2024, ông tài trợ 400 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh cho 100 hộ đồng bào Cơ Tu tại các xã khu vực A Lưới và xã Nam Đông; đồng thời hỗ trợ 700 triệu đồng cho các hộ có thu nhập thấp tại các địa bàn này. Ông cũng kết nối các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc đến đào tạo các lĩnh vực 3D, AR, VR cho sinh viên và người dân Huế.

Lãnh đạo Thành phố Huế và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kang Bong Jun tại lễ tôn vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kang Bong Jun cho biết rất vinh dự khi được trao tặng danh hiệu cao quý; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, du lịch và phát triển đô thị xanh.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, trong hơn 15 năm gắn bó với thành phố Huế, ông Kang Bong Jun đã có nhiều đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật là việc tham gia điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế giai đoạn 2011-2024; xây dựng quy hoạch chi tiết bờ sông Hương và các tuyến đi bộ hai bờ sông. Ông Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế” là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và giàu tính nhân văn của ông Kang Bong Jun; đồng thời bày tỏ mong muốn ông tiếp tục đồng hành, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững.

Danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế” được trao nhằm tôn vinh những cá nhân nước ngoài có đóng góp tiêu biểu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố vì mục tiêu hòa bình và tiến bộ xã hội.