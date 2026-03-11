Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động: Siết sim rác, bảo vệ người dùng

Hướng dẫn khách hàng chuẩn hóa dữ liệu thuê bao di động trên ứng dụng định danh điện tử VNeID

Khách hàng ủng hộ

Nhiều năm qua, sim rác, tin nhắn quảng cáo và các cuộc gọi lừa đảo đã trở thành nỗi phiền toái quen thuộc đối với người sử dụng điện thoại. Không ít người thường xuyên nhận các cuộc gọi nhá máy, mời chào đầu tư tài chính hoặc giả danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Đại Sơn (phường Phú Xuân, TP. Huế) cho biết, nhiều lần ông nhận được những cuộc gọi từ các số điện thoại lạ. Theo ông Sơn, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao gắn với ứng dụng VNeID là bước đi cần thiết để làm sạch môi trường viễn thông.

“Là người kinh doanh sim số nên tôi hiểu rõ thực trạng sim rác. Nhiều đối tượng lợi dụng sim không chính chủ để gọi điện, nhắn tin quảng cáo hoặc lừa đảo, gây phiền hà cho người khác. Vì vậy, việc các nhà mạng siết chặt quản lý và tích hợp thông tin thuê bao với VNeID là rất cần thiết”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, việc quản lý chặt chẽ hơn cũng đồng nghĩa người kinh doanh sim phải thích nghi với các quy định mới. Theo quy định hiện nay, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký số lượng thuê bao nhất định trên mỗi nhà mạng.

“Trước đây có thể đăng ký nhiều sim đẹp để kinh doanh, còn bây giờ mỗi nhà mạng chỉ cho phép một số lượng thuê bao nhất định tích hợp trên VNeID. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng nếu giúp môi trường viễn thông minh bạch và hạn chế sim rác thì tôi vẫn ủng hộ”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thị Xuân Quý (xã Quảng Điền) cho biết, gia đình chị thường xuyên nhận được những cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ với nội dung quảng cáo, mời chào đầu tư.

“Không riêng tôi mà người thân trong gia đình cũng thường gặp những cuộc gọi như vậy. Nhiều lúc nghe máy mới biết là quảng cáo hoặc lừa đảo nên rất phiền. Theo tôi, khi thông tin thuê bao được xác thực với dữ liệu dân cư, người sử dụng sẽ yên tâm hơn và nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân cho các mục đích xấu cũng giảm đi đáng kể”, chị Quý nói.

Đồng loạt triển khai

Từ đầu tháng 3/2026, các nhà mạng di động đã triển khai chiến dịch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo quy định, việc xác thực thuê bao phải đảm bảo trùng khớp tối thiểu bốn trường thông tin gồm: Số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Việc xác thực sinh trắc học khuôn mặt phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo độ chính xác cao, đồng thời có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo như sử dụng hình ảnh, video hoặc mặt nạ 3D để đánh lừa hệ thống.

Ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc VNPT Huế cho hay, đơn vị đang triển khai nhiều bước để đồng bộ dữ liệu thuê bao với hệ thống định danh điện tử quốc gia. Trước hết, nhà mạng tiến hành phân loại dữ liệu khách hàng, ưu tiên nhóm khách hàng lâu năm hoặc có mức sử dụng cao. Sau đó, thông tin thuê bao được gửi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an thông qua hệ thống VNeID.

“Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp sẽ được nhà mạng liên hệ trực tiếp để cập nhật và xác thực lại. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao giúp bảo vệ người dùng sử dụng sim chính chủ, đồng thời hạn chế tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng sim rác để thực hiện hành vi lừa đảo”, ông Hiệp nói.

Phó Giám đốc MobiFone Huế Phan Văn Hoài cũng cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thuê bao. Trong tháng 3 này, MobiFone Huế đã thành lập 6 đội hỗ trợ trực tiếp tại các phường, xã để hướng dẫn người dân tích hợp thông tin thuê bao trên VNeID và hoàn tất việc xác thực.

Tăng cường an toàn trên không gian mạng

Theo kế hoạch phối hợp giữa các bộ, ngành, sau khi dữ liệu thuê bao được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dùng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số điện thoại đang đăng ký theo số định danh cá nhân của mình.

Người dùng có trách nhiệm xác nhận những số thuê bao đang trực tiếp sử dụng và từ chối xác nhận đối với các số không thuộc quyền quản lý. Những thuê bao được xác nhận sẽ được công nhận hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định.

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế khẳng định, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao gắn với định danh điện tử là bước đi cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.

“Việc sử dụng VNeID để đăng ký và xác thực thông tin thuê bao sẽ đảm bảo mỗi số điện thoại đều có chủ thể rõ ràng. Khi đó người dùng cũng có ý thức hơn trong việc sử dụng sim, hạn chế tình trạng phát tán tin nhắn rác hoặc các cuộc gọi lừa đảo”, ông Quang nói.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Minh cho rằng, việc xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Khi mỗi thuê bao được định danh rõ ràng trên không gian mạng, các hành vi lừa đảo, giả mạo sẽ khó thực hiện hơn. Sở cũng thường xuyên kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để đảm bảo việc đăng ký thuê bao chính chủ được thực hiện đúng quy định.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế có hơn 1 triệu thuê bao di động thuộc các nhà mạng khác nhau. Việc đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông và người dân.

Các chuyên gia cho rằng, khi người sử dụng chủ động xác thực thông tin thuê bao theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và nhà mạng, dữ liệu viễn thông sẽ ngày càng minh bạch. Đây cũng là bước quan trọng để xây dựng môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ người dùng trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.