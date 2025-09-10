Di dời hàng hóa và tạm thời đóng cửa quầy các hộ kinh doanh ở đường Chương Dương

Chợ Tết

Thời buổi trung tâm thương mại, siêu thị mini mọc khắp nơi và tiện ích số len lỏi sâu vào mọi ngõ ngách, việc sắm sửa Tết của mỗi gia đình đã vô cùng tiện lợi. Nhưng, không gian chợ Tết vẫn là một điều gì đó vô cùng hấp dẫn đối với những tín đồ hoài cổ - những người luôn nhớ về những mùa Tết xưa cũ gắn với mẹ, với bà và với những tháng năm còn lắm nhọc nhằn.