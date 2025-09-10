  • Huế ngày nay Online
Di dời hàng hóa và tạm thời đóng cửa quầy các hộ kinh doanh ở đường Chương Dương

HNN.VN - Đến 8h30 sáng 27/10, nước sông Hương dâng cao đã tràn vào khu vực đường Chương Dương (TP. Huế), gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m và lũ vẫn đang lên nhanh. Ban Quản lý chợ Đông Ba đã khẩn trương vận động toàn bộ tiểu thương kinh doanh dọc tuyến đường này di dời hàng hóa và tạm thời đóng cửa quầy.

Chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Nước ngập ở khu vực đường Chương Dương trong khuôn viên chợ Đông Ba 

Riêng các hộ buôn bán thủy hải sản đã nhập hàng được hướng dẫn di chuyển lên khu vực đường Trần Hưng Đạo và cầu Gia Hội để tiếp tục buôn bán, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho người dân. Hiện Ban Quản lý chợ Đông Ba đang tiến hành thống kê số tiểu thương tại khu vực lầu chuông vẫn ở lại chợ để phục vụ cơm trưa và nhu cầu thiết yếu của khách.

Lực lượng chức năng cùng Ban Quản lý chợ Đông Ba vẫn đang túc trực, theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong khu vực.

LIÊN MINH
