“Trực” lụt tại Bệnh viện Tâm thần Huế

Đến chiều 3/11, đường vào BVTT Huế vẫn ngập khoảng 1,5m, nước chảy xiết

Trưa 3/11, từ Quảng Trị, chị N. T. H. đưa con trai Tr. V. N. đến thăm khám tại Bệnh viện tâm thần (BVTT) Huế. Thời điểm này PV cũng vừa đến bệnh viện sau khi lội gần 1km với mực nước ngập khoảng 1,5m và chảy xiết.

Hỏi sao không đợi nước rút rồi vào Huế khám, chị H. nói lúc đi, đường từ Quảng Trị vào Huế vẫn bình thường, không ngờ đến đây nước lại dâng cao như vậy. “Với lại, bệnh tình của con trai nên tôi sốt ruột, phải đưa đi khám sớm chừng nào tốt chừng đó”, chị H. ngần ngừ một lúc rồi chia sẻ thêm.

Sau khi được Bác sĩ CK1 Lê Đình Hùng kê đơn, cấp thuốc, 2 mẹ con chị H. thuê ghe chở ra đường Lê Duẩn để lên xe về Quảng Trị. Lúc ghe tới sát tiền sảnh bệnh viện, bác sĩ Hùng chợt thoáng âu lo, rồi quay qua khẽ nói: “N. bị chứng rối loạn lo âu lan tỏa, điều trị ngoại trú. Hy vọng trên đường về (bằng ghe) cháu vẫn giữ được bình tĩnh”.

Do đặc thù, BVTT nói chung, BVTT Huế nói riêng không có cảnh tấp nập vào - ra, chen chúc chờ thăm khám. Hiện tại, BVTT Huế đang điều trị cho 91 bệnh nhân nội trú - rất ít so với các bệnh viện khác. Dẫu vậy, những vất vả, áp lực của các y bác sĩ nơi đây rất cao, nhất là trong những ngày đầu mưa lũ, việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân cực kỳ vất vả, đi kèm với đó là phải phòng ngừa sự hỗn loạn tập thể khi số lượng người nhà và bệnh nhân đông.

Thuốc điều trị được BVTT Huế dự trữ khá đầy đủ

Tối 27/10, thời điểm lượng mưa tại Huế vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam, kíp trực 7 người hôm đó của BVTT Huế “căng như dây đàn” cả về thể xác lẫn tinh thần để di chuyển hàng chục bệnh nhân từ những khu nhà thấp đến nơi cao hơn.

Khi vừa ra khỏi phòng, thấy khắp nơi toàn nước, có bệnh nhân bồn chồn, lo lắng, có bệnh nhân muốn làm theo ý mình, không chịu di chuyển theo hướng dẫn của kíp trực, nên dù bệnh nhân có thể tự đi lại được nhưng để đưa 1 bệnh nhân lên tầng 2, kíp trực phải cử ít nhất 3 người đi kèm.

Đến lúc nước càng lên cao (ngang hông người lớn), trong lúc mọi người đang lo lắng, sốt ruột thì có bệnh nhân phản ứng rất mạnh, chỉ muốn đi theo người nhà và bắt người nhà phải… cõng mới chịu đi.

“Oái ăm là người nhà tuổi đã cao, không thể cõng được. Sau một hồi thuyết phục, người bệnh chịu để kíp trực cõng. Khi qua đến nơi, thấy người nhà vẫn ở bên kia sắp xếp hành lý, bệnh nhân lại lội ngược trở về. Vậy là mọi chuyện lại phải làm lại từ đầu…”, điều dưỡng Trần Thị Hà Giang nhớ lại.

Trưa 3/11, thời điểm nước dâng cao lần 3, phía ngoài đường Phạm Thị Liên ngập sâu khoảng từ 1m-1,5m, còn phía trong bệnh viện, nước ngập gần 1m. Nhưng nhờ trước đó đã được tăng cường kíp trực lên 15 người, cũng như đã di tản tất cả bệnh nhân đến những nơi không ngập nước nên tình hình tại đây khá ổn, bệnh nhân ăn, ngủ, giải trí, điều trị đúng giờ như ngày thường.

Bệnh nhân và người nhà đã được di chuyển đến nơi cao, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, điều trị

Tuy nhiên, sau khi chu toàn cho người bệnh, các kíp trực còn phải lo nhu cầu ăn uống cho mọi người. Và điều họ đối mặt là những vất vả, hiểm nguy do đường ngập sâu, nước chảy xiết và thiếu phương tiện di chuyển.

Đơn cử như trưa 3/11, một nhóm thiện nguyện liên hệ hỗ trợ cơm trưa. Do đường vào bệnh viện ngập sâu, xe chỉ có thể đậu ở đường Lê Duẩn nên kíp trực phải cử người lội gần 1km giữa dòng nước chảy xiết mới có thể nhận được đồ tiếp tế. Và cũng chừng đó đoạn đường lội ngược trở về để chuyển cơm đến cho mọi người trong bệnh viện.

Đó chỉ là 1 trong số ít lần BVTT Huế nhận được tiếp tế của các hội, nhóm. Hay nói đúng hơn, do ngập sâu, nước xiết và không có phương tiện vận chuyển, nên để đảm bảo an toàn cho người tiếp tế lẫn người nhận, không ít lần, Ths. BS. Hồ Dũng - Giám đốc BVTT Huế đã phải từ chối những tấm lòng của các nhà hảo tâm.

“Chúng tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của chính quyền các cấp, cộng đồng và rất nhiều cơ quan, tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện khi đã gửi tổng cộng hơn 1.000 suất ăn, sữa, bánh và nhu yếu phẩm khác đến bệnh nhân. Hiện tại, do số lượng người nhà kẹt lại đông hơn dự kiến, trong khi nước ngập lâu ngày nên bệnh viện đang cần hỗ trợ thức ăn, đồ hộp và xuồng (hoặc ghe, thuyền) để thuận lợi, an toàn hơn trong di chuyển bệnh nhân cũng như nhận đồ tiếp tế nếu tình hình nước còn ngập sâu, kéo dài”, BS. Hồ Dũng chia sẻ.