Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm

Công tác GPMB khu vực đường dẫn cầu Thuận An vẫn chưa đạt kế hoạch

Tháo gỡ vướng mắc

Dự án (DA) tuyến đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022, với thời gian thực hiện 3 năm do liên danh nhà thầu Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty 479 Hòa Bình thi công. Quy mô tuyến dài gần 8km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng 20m.

Đến nay, tổng số vốn đã bố trí cho DA là hơn 2.141 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 là 20 tỷ đồng vốn địa phương và hơn 354 tỷ đồng vốn Trung ương từ năm 2024 chuyển sang. Tổng số vốn đã giải ngân của DA là hơn 1.980 tỷ đồng; trong đó, năm 2025 đã giải ngân hơn 234,7 tỷ đồng, đạt khoảng 62,66%. Công trình cầu vượt cửa biển Thuận An dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Sau buổi kiểm tra thực tế tiến độ công tác GPMB của DA mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã có những chỉ đạo cụ thể về tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB. Hiện chủ đầu tư, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường dẫn phía phường Thuận An, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ hợp đồng đã được gia hạn.

Theo Ban QLDA, phạm vi GPMB cho giai đoạn 1 của DA thuộc xã Hải Dương và phường Thuận An (cũ), nay là phường Thuận An. Riêng đối với phường Thuận An, hiện đã và đang tổ chức GPMB khoảng 1,1km/2,3km toàn tuyến đường dẫn. Cụ thể, đoạn tuyến 600m (tờ bản đồ số 1,2) đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và đã thảm nhựa mặt đường 400/600m; đoạn tuyến 500m (tờ bản đồ số 3) có 69 trường hợp bị ảnh hưởng bởi DA, tất cả các hộ đã bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để thi công DA, đảm bảo thông tuyến từ cầu Thuận An đến nút giao đường Hoàng Sa.

Đối với các đoạn tuyến còn lại, phạm vi GPMB tờ bản đồ số 4 và 5 có 97 trường hợp, hiện đã phê duyệt 96/97 trường hợp; còn 1 trường hợp chưa phê duyệt là bà Phạm Thị Bến, do quá trình kê khai hồ sơ, hộ gia đình cung cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng thửa đất thu hồi, do đó UBND phường Thuận An không thể xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Ngày 25/8/2025, UBND phường Thuận An đã ban hành quyết định phê duyệt đối với 33 trường hợp còn lại của tờ bản đồ số 4 và 5. Chủ đầu tư đã chuyển kinh phí, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 đang tiến hành lập thủ tục chi trả đền bù cho các hộ đã đáp ứng đầy đủ các thủ tục, chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư (TĐC).

Để các dự án sớm về đích

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 cho biết, thời gian đến, đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục chi trả đền bù cho các hộ còn lại. Đối với các hộ đã nhận tiền, thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ và TĐC, Ban QLDA sẽ phối hợp với UBND và UBMTTQVN phường Thuận An vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA. Vướng mắc hiện nay là quỹ đất tại khu TĐC B5 không đủ và chưa phù hợp để giao cho các hộ đủ điều kiện TĐC. Vì vậy, đơn vị chỉ phê duyệt phương án đủ điều kiện bố trí TĐC. Về vấn đề này, Ban QLDA đã có văn bản gửi UBND TP về việc xin chủ trương điều chỉnh DA khu TĐC B5 thuộc hạ tầng khu đô thị mới Thuận An.

Đối với DA Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, sau khi các vướng mắc về mặt bằng được tháo gỡ, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhờ vậy, đầu tháng 9 này, hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía bên ngoài DA đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần định hướng phát triển không gian đô thị, kết nối hài hòa hệ thống kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn mới về không gian công cộng mà còn đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của người dân. DA Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố có tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2026. Quy mô đầu tư DA bao gồm 2 hạng mục xây lắp chính là gói thầu số 10 - hạ tầng kỹ thuật bên ngoài và gói thầu số 11 - cải tạo nhà thi đấu bên trong.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát đô thị thành phố - chủ đầu tư DA cho biết, đối với hạng mục còn lại thuộc DA là cải tạo nhà thi đấu bên trong, chủ đầu tư sẽ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới, đưa toàn bộ các hạng mục thuộc DA vào sử dụng một cách hiệu quả.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trong đợt kiểm tra DA mới đây đã đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hạng mục công trình còn lại để sớm hoàn thành toàn bộ DA đưa vào sử dụng, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, thẩm mỹ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.