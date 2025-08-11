Xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Lãnh đạo thành phố khảo sát thực địa các địa điểm dự kiến xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS

Thực hiện Công văn số 4408/BGDĐT-KHTC ngày 29/7/2025 của Bộ GD&ĐT về việc đề xuất danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã biên giới đất liền, UBND TP. Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát hiện trạng, nhu cầu thực tế và đề xuất phương án đầu tư xây dựng trường học nội trú, bán trú tại 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5.

Sau khi rà soát hiện trạng, nhu cầu thực tế phù hợp của địa phương, TP. Huế lựa chọn, đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới và đầu tư xây dựng các trường TH, THCS tại các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 đảm bảo điều kiện học nội trú, bán trú.

Cụ thể, xây dựng mới 4 trường bán trú, nội trú liên cấp TH&THCS tại trung tâm của 4 xã: A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5; nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THCS & Dân tộc nội trú hiện có tại xã A Lưới 2 thành trường liên cấp TH&THCS nội trú. Đồng thời, đầu tư nâng cấp, cải tạo 12 trường TH, THCS hiện có tại 5 xã để duy trì dạy học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các trường học trên địa bàn 5 xã A Lưới khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 5 trường trung tâm tại 5 xã khoảng 800 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến nâng cấp, cải tạo 12 trường hiện có tại 5 xã khoảng 400 tỷ đồng.

Thành phố đặt mục tiêu khởi công trước 30/8/2025 hai dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 3 (gồm xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 3 và nâng cấp, cải tạo 2 trường: Tiểu học Hồng Thái, Tiểu học Hồng Thượng); dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 4 (gồm xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS A Lưới 4 và nâng cấp, cải tạo Trường TH&THCS A Roàng).

Ba dự án còn lại dự kiến khởi công trước ngày 30/12/2025.