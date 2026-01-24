Tinh gọn mạng lưới trường học, đảm bảo học tập thuận lợi

Đảm bảo học sinh được thụ hưởng môi trường học tập tốt nhất

Sắp xếp tinh gọn bộ máy

Toàn thành phố hiện có 532 trường mầm non và phổ thông công lập; 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) khu vực 1, 2, 3, 4 và Trung tâm GDTX thành phố. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố sẽ thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập.

Việc sắp xếp bám sát các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục toàn thành phố. Đồng thời, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, việc sắp xếp, tổ chức lại phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở giáo dục, kế thừa các kết quả đã triển khai trước đây, đồng thời phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy. Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo và không bỏ sót chức năng. Tuân thủ các quy định về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên, gắn với quy hoạch dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, thành phố xác định chủ trương giữ ổn định các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, chỉ xem xét sắp xếp ở cấp xã, phường khi thực sự cần thiết và bảo đảm điều kiện đi lại an toàn cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn. Theo ông Hưng, việc sắp xếp mạng lưới trường học phải gắn với đầu tư trường bán trú, nội trú nhằm tạo điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho học sinh vùng đặc thù.

Giữ ổn định trường lớp

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, quan điểm của ngành là sắp xếp trường học vừa đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương chung, nhưng đồng thời phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc học tập. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục được tổ chức theo hướng sắp xếp tổ chức bộ máy.

Có thể xem xét thực hiện sắp xếp nhiều trường cùng cấp học trong cùng địa bàn cấp xã thành một trường, nhằm giảm bộ máy quản lý nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng các cơ sở để tiếp tục đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục và bố trí giáo viên giảng dạy ở các địa điểm để học sinh được thụ hưởng môi trường học tập tốt nhất. Điều này đảm bảo không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục và an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của các em; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một phường, xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Bảo đảm mỗi phường, xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Trường hợp đặc biệt, có thể tổ chức trường phổ thông có nhiều cấp học, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học, đảm bảo điều kiện dạy học. Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng địa bàn cấp xã theo lộ trình phù hợp.

Hiện nay, một số trường ở các xã A Lưới chỉ có 7 - 8 lớp, giáo viên dạy không đủ tiết, gây lãng phí. Việc sắp xếp lại các trường theo cách này là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề thừa - thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo tiết kiệm nguồn lực cả về tài chính và con người. Giáo viên chỉ dạy một trường nhưng nhiều cơ sở, không phải dạy liên trường hay biệt phái. Các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện dạy học sẽ tổ chức chuyển học sinh về học tại những cơ sở đủ điều kiện, đồng thời có chính sách hỗ trợ, bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho các em.

Trước khi thực hiện sắp xếp, các đơn vị liên quan sẽ rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất về phòng học, phòng chức năng… trong các cơ sở giáo dục; đánh giá các yếu tố về điều kiện địa lý, hạ tầng giao thông, mật độ dân cư, phạm vi phục vụ của cơ sở giáo dục, đặc thù vùng miền. Đồng thời, xác định nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời và đào tạo nghề gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở GDTX. Tiếp đó, thành phố sẽ xây dựng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực; hạn chế tối đa tác động, xáo trộn đối với học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.