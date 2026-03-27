Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 9/4/2026 đến ngày 15/4/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 09/04/2026
|
7:20
|
11:30
|
- Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 252 đến cầu Bao Vinh) - (TBA Hoàng Xuân Hãn);
- Đường Hoàng Xuân Hãn (từ đường Đào Duy Anh đến đường Tăng Bạt Hổ) - (Nhánh A TBA Huỳnh Thúc Kháng 1).
|
14:00
|
15:50
|
Đường Trần Quang Long, Thế Lại (TBA Cao Bá Quát 2)
|
2. Phường Hương An:
|
T7, 11/04/2026
|
7:20
|
11:30
|
Kiệt 162 Lý Thái Tổ (Nhánh C TBA Tây An 2)
|
T3, 14/04/2026
|
7:30
|
14:00
|
TBA Lý Thái Tổ 2
|
3. Phường Hóa Châu:
|
T3, 14/04/2026
|
7:10
|
11:50
|
- Nhánh A TBA Hương Vinh 2: TDP Minh Thanh;
- TBA Triều Sơn Nam 1: TDP Địa Linh, TDP La Khê.
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 09/04/2026
|
5:30
|
6:30
|
Đường Lê Ngô Cát (từ số 64 đến số 82), Sử Hy Nhan
|
5:30
|
11:00
|
Đường Minh Mạng (từ số 23 đến số 77)
|
T6, 10/04/2026
|
6:00
|
12:30
|
Đường Nam Giao
|
5. Phường An Cựu:
|
T5, 09/04/2026
|
15:00
|
17:30
|
- Đường Hoàng Thị Loan (từ số 63 đến số 101);
- Đường Trường Chinh (từ số 77 đến số 177).
|
T7, 11/04/2026
|
6:00
|
12:30
|
Đường Huỳnh Tấn Phát
|
14:00
|
16:30
|
Đường Đặng Văn Ngữ ( từ số 73 đến số 131)
|
T2, 13/04/2026
|
7:00
|
11:30
|
Đường Thiên Thai (từ số 101 đến số 147)
|
14:00
|
16:30
|
Đường Thiên Thai (từ số 96 đến số 108) và Kiệt 96
|
T3, 14/04/2026
|
6:00
|
8:30
|
Đường Sông Như Ý, Tôn Thất Cảnh (từ số 60 đến số 74)
|
6. Phường Thuận Hóa:
|
T6,10/04/2026
|
14:00
|
16:30
|
- Đường Nguyễn Huệ (từ số 80 đến 102);
- Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế: số 02 Đống Đa; Chi Nhánh Công ty TNHH Medic - Phòng Khám Đa Khoa Medic 69 Nguyễn Huệ.
|
T3, 14/04/2026
|
9:15
|
12:00
|
Kiệt 1 A, 3, 5 Xuân Hoà
|
14:00
|
16:30
|
Kiệt 1, 3 Lịch Đợi, Đường Tôn Thất Tùng (từ số 16 đến số 24)
|
7. Phường Vỹ Dạ:
|
T7, 11/04/2026
|
6:00
|
12:30
|
Đường Nguyễn Phong Sắc
|
CN, 12/04/2026
|
7:00
|
11:30
|
Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 175 đến số 189)
|
14:00
|
16:30
|
Đường Nguyễn Cửu Vân, Dương Thị Côi
|
T3, 14/04/2026
|
9:15
|
12:00
|
Kiệt 2, 3 , 4 Công Lương
|
8. Phường Phú Bài:
|
T5, 09/04/2026
|
7:30
|
11:30
|
Chi nhánh II Công ty CP Thuốc Sát trùng Việt Nam (TBA CTCP Thuốc Sát trùng VN (CN II))
|
T6, 10/04/2026
|
7:30
|
8:30
|
Công ty CP Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương)
|
T3, 14/04/2026
|
8:30
|
15:30
|
Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ binh 6); Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài)
|
T4, 15/04/2026
|
8:30
|
16:30
|
- Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (TBA Thu Phí Phú Bài (VETC));
- TBA Tái Định Cư 8B Thủy Phù.
|
9. Phường Thanh Thủy:
|
T3, 14/04/2026
|
7:30
|
16:30
|
Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật (TBA Minh Nhật); Công ty CP Chế biến gỗ Thanh Lâm (TBA Gỗ Thanh Lâm).
|
8:30
|
15:30
|
Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP ); Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ Thành Đạt - Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (TBA Bê tông Thủy Phương (Wisenco)
|
10. Phường Hương Thủy:
|
T3, 14/04/2026
|
8:30
|
15:30
|
Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân (TBA Rửa xe Đường Tránh); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 1); Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố Huế (TBA KĐC Thủy Châu)
|
11. Phường Phong Phú:
|
T5, 09/04/2026
|
8:10
|
10:55
|
Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA CP Điền Hương 7)
|
T4, 15/04/2026
|
8:05
|
9:35
|
Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA Nuôi tôm Điền Môn 1)
|
12. Phường Phong Quảng:
|
T2, 13/04/2026
|
7:00
|
17:00
|
TBA Quảng Ngạn 8
|
T4, 15/04/2026
|
13:50
|
15:05
|
TBA Điền Hải 1
|
13. Xã Phú Vinh:
|
T5, 09/04/2026
|
8:30
|
13:00
|
Thôn Hà Úc
|
T6, 10/04/2026
|
7:30
|
14:30
|
Các Thôn Xuân Thiên Thượng, Thôn Sông Đầm, Thôn Xuân Thiên Hạ, Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3
|
14. Xã Phú Vang:
|
T7, 11/04/2026
|
13:00
|
16:00
|
TDP Hòa Tây
|
CN, 12/04/2026
|
14:30
|
16:30
|
Công ty CP Vinatex Quốc tế (TBA Dệt may PPJ Huế)
|
T3, 14/04/2026
|
8:30
|
14:00
|
Thôn Lương Viễn
|
15. Xã Phú Hồ:
|
T3, 14/04/2026
|
7:30
|
14:00
|
Thôn Di Đông
|
16. Xã A Lưới 1:
|
T5, 09/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Thôn Kê;
- Chi cục hải quan khu vực IX (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân, TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Hợp tác xã Chế biến gỗ Hồng Vân (TBA Chế biến gỗ Hồng Vân).
|
17. Xã A Lưới 2:
|
T6, 10/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Lê Ninh, Thôn Tân Hối, Thôn Lê Lộc 2
|
T2, 13/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Lê Lộc 2
|
13:30
|
17:30
|
Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Tân Hối, Thôn A Tia 1
|
18. Xã A Lưới 4:
|
T3, 14/04/2026
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Cưr Xo, Thôn Ba Lạch
|
T4, 15/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn A Roàng 1, Thôn A Roàng 2
|
13:30
|
17:30
|
Thôn A Đớt, Thôn Liên Hiệp, Thôn Chi Lanh A Roh, Thôn Ka Rôông - A Ho, Thôn A Min - C9
|
19. Xã A Lưới 5:
|
T6, 10/04/2026
|
6:30
|
14:00
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty CP Thủy điện Sông Bồ (TBA TBA T1 TĐ Sông Bồ - ED630126); Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).
|
20. Xã Phú Lộc:
|
T5, 09/04/2026
|
8:00
|
13:00
|
Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Trì); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu Sáng Quốc Lộ T3); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Chợ Cầu Hai, TBA Y tế Phú Lộc (BBNT), UBND huyện Phú Lộc)
|
T6, 10/04/2026
|
8:15
|
9:45
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Cơ Khí)
|
10:10
|
11:40
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Hà)
|
13:30
|
15:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung An)
|
15:10
|
16:40
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung Phước)
|
21. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T6, 10/04/2026
|
11:50
|
13:20
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc, Công ty CP Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu)
|
22. Phường Kim Trà:
|
T3, 14/04/2026
|
7:30
|
14:00
|
- Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuy Nen (Hương Chữ);
- TBA La Chữ 3, TBA Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ; TBA Quê Chữ 1.
|
23. Phường Kim Long:
|
T7, 11/04/2026
|
8:00
|
13:30
|
Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế (TBA MĐ Liên Bằng)
|
T6, 10/04/2026
|
6:30
|
14:00
|
- Cơ Sở Mộc Dân Dụng Trần Thanh Hùng, Công ty TNHH Liên Bằng, Hộ kinh doanh Trần Thanh Hùng (TBA Liên Bằng); Hợp tác xã Xuân Long (TBA Xuân Long 1, TBA Xuân Long 3, TBA Xuân Long 5, TBA Xay đá Xuân Long 2, TBA Xay đá Xuân Long 4); Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế - Công ty TNHH Ấn Sơn (TBA Xay đá Xuân Long 4); Chi nhánh Công ty TNHH TMDV và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến (TBA Mỏ Đá Khe Ly, TBA Mỏ Đá Khe Ly 2);
Công ty TNHH Việt Nhật (TBA Đá Việt Nhật, TBA Mỏ đá Việt Nhật 2, TBA Mỏ đá Việt Nhật 3); Công ty TNHH Coxano Hương Thọ (TBA Hải Cát 1, TBA Hải Cát 3, TBA Xay Đá Khe Phèn, TBA Xay Đá Khe Phèn 2); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Huy Phát (TBA Chế biến gỗ Hương Thọ); Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát, Công ty CP Cộng đồng xe Tải Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (DNTN Tuyết Liêm); Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc QL49 và QL1); Đại học Huế (TBA Viện công nghệ Sinh học ĐH Huế); Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế (TBA Mỏ Đá Liên Bằng);
- TBA CC Lâm trường Tiền Phong, TBA Định Cư Hương Thọ,TBA Hương Thọ 6, TBA Hòa An.
|
24. Xã Khe Tre:
|
T5, 09/04/2026
|
7:30
|
8:30
|
- Thôn Phú Mậu, Thôn Phú Hòa;
- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1, TBA Viên nén năng lượng Renen T2)
|
8:30
|
11:00
|
Thôn Phú Mậu
|
T6, 10/04/2026
|
8:00
|
9:30
|
Thôn Dỗi