Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 9/4/2026 đến ngày 15/4/2026

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Phú Xuân:

T5, 09/04/2026

7:20

11:30

- Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 252 đến cầu Bao Vinh) - (TBA Hoàng Xuân Hãn);
- Đường Hoàng Xuân Hãn (từ đường Đào Duy Anh đến đường Tăng Bạt Hổ) - (Nhánh A TBA Huỳnh Thúc Kháng 1).

14:00

15:50

Đường Trần Quang Long, Thế Lại (TBA Cao Bá Quát 2)

2. Phường Hương An:

T7, 11/04/2026

7:20

11:30

Kiệt 162 Lý Thái Tổ (Nhánh C TBA Tây An 2)

T3, 14/04/2026

7:30

14:00

TBA Lý Thái Tổ 2

3. Phường Hóa Châu:

T3, 14/04/2026

7:10

11:50

- Nhánh A TBA Hương Vinh 2: TDP Minh Thanh;
- TBA Triều Sơn Nam 1: TDP Địa Linh, TDP La Khê.

4. Phường Thủy Xuân:

T5, 09/04/2026

5:30

6:30

Đường Lê Ngô Cát (từ số 64 đến số 82), Sử Hy Nhan

5:30

11:00

Đường Minh Mạng (từ số 23 đến số 77)

T6, 10/04/2026

6:00

12:30

Đường Nam Giao

5. Phường An Cựu:

T5, 09/04/2026

15:00

17:30

- Đường Hoàng Thị Loan (từ số 63 đến số 101);
- Đường Trường Chinh (từ số 77 đến số 177).

T7, 11/04/2026

6:00

12:30

Đường Huỳnh Tấn Phát

14:00

16:30

Đường Đặng Văn Ngữ ( từ số 73 đến số 131)

T2, 13/04/2026

7:00

11:30

Đường Thiên Thai (từ số 101 đến số 147)

14:00

16:30

Đường Thiên Thai (từ số 96 đến số 108) và Kiệt 96

T3, 14/04/2026

6:00

8:30

Đường Sông Như Ý, Tôn Thất Cảnh (từ số 60 đến số 74)

6. Phường Thuận Hóa:

T6,10/04/2026

14:00

16:30

- Đường Nguyễn Huệ (từ số 80 đến 102);
- Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế: số 02 Đống Đa; Chi Nhánh Công ty TNHH Medic - Phòng Khám Đa Khoa Medic 69 Nguyễn Huệ.

T3, 14/04/2026

9:15

12:00

Kiệt 1 A, 3, 5 Xuân Hoà

14:00

16:30

Kiệt 1, 3 Lịch Đợi, Đường Tôn Thất Tùng (từ số 16 đến số 24)

7. Phường Vỹ Dạ:

T7, 11/04/2026

6:00

12:30

Đường Nguyễn Phong Sắc

CN, 12/04/2026

7:00

11:30

Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 175 đến số 189)

14:00

16:30

Đường Nguyễn Cửu Vân, Dương Thị Côi

T3, 14/04/2026

9:15

12:00

Kiệt 2, 3 , 4 Công Lương

8. Phường Phú Bài:

T5, 09/04/2026

7:30

11:30

Chi nhánh II Công ty CP Thuốc Sát trùng Việt Nam (TBA CTCP Thuốc Sát trùng VN (CN II))

T6, 10/04/2026

7:30

8:30

Công ty CP Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương)

T3, 14/04/2026

8:30

15:30

Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ binh 6); Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài)

T4, 15/04/2026

8:30

16:30

- Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (TBA Thu Phí Phú Bài (VETC));
- TBA Tái Định Cư 8B Thủy Phù.

9. Phường Thanh Thủy:

T3, 14/04/2026

7:30

16:30

Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật (TBA Minh Nhật); Công ty CP Chế biến gỗ Thanh Lâm (TBA Gỗ Thanh Lâm).

8:30

15:30

Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP ); Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ Thành Đạt - Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (TBA Bê tông Thủy Phương (Wisenco)

10. Phường Hương Thủy:

T3, 14/04/2026

8:30

15:30

Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân (TBA Rửa xe Đường Tránh); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 1); Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố Huế (TBA KĐC Thủy Châu)

11. Phường Phong Phú:

T5, 09/04/2026

8:10

10:55

Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA CP Điền Hương 7)

T4, 15/04/2026

8:05

9:35

Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA Nuôi tôm Điền Môn 1)

12. Phường Phong Quảng:

T2, 13/04/2026

7:00

17:00

TBA Quảng Ngạn 8

T4, 15/04/2026

13:50

15:05

TBA Điền Hải 1

13. Xã Phú Vinh:

T5, 09/04/2026

8:30

13:00

Thôn Hà Úc

T6, 10/04/2026

7:30

14:30

Các Thôn Xuân Thiên Thượng, Thôn Sông Đầm, Thôn Xuân Thiên Hạ, Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3

14. Xã Phú Vang:

T7, 11/04/2026

13:00

16:00

TDP Hòa Tây

CN, 12/04/2026

14:30

16:30

Công ty CP Vinatex Quốc tế (TBA Dệt may PPJ Huế)

T3, 14/04/2026

8:30

14:00

Thôn Lương Viễn

15. Xã Phú Hồ:

T3, 14/04/2026

7:30

14:00

Thôn Di Đông

16. Xã A Lưới 1:

T5, 09/04/2026

7:30

17:30

- Thôn Kê;
- Chi cục hải quan khu vực IX (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân, TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Hợp tác xã Chế biến gỗ Hồng Vân (TBA Chế biến gỗ Hồng Vân).

17. Xã A Lưới 2:

T6, 10/04/2026

7:30

17:30

Thôn Lê Ninh, Thôn Tân Hối, Thôn Lê Lộc 2

T2, 13/04/2026

7:30

12:30

Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Lê Lộc 2

13:30

17:30

Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Tân Hối, Thôn A Tia 1

18. Xã A Lưới 4:

T3, 14/04/2026

7:30

17:30

Thôn Cưr Xo, Thôn Ba Lạch

T4, 15/04/2026

7:30

12:30

Thôn A Roàng 1, Thôn A Roàng 2

13:30

17:30

Thôn A Đớt, Thôn Liên Hiệp, Thôn Chi Lanh A Roh, Thôn Ka Rôông - A Ho, Thôn A Min - C9

19. Xã A Lưới 5:

T6, 10/04/2026

6:30

14:00

Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty CP Thủy điện Sông Bồ (TBA TBA T1 TĐ Sông Bồ - ED630126); Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).

20. Xã Phú Lộc:

T5, 09/04/2026

8:00

13:00

Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Trì); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu Sáng Quốc Lộ T3); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Chợ Cầu Hai, TBA Y tế Phú Lộc (BBNT), UBND huyện Phú Lộc)

T6, 10/04/2026

8:15

9:45

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Cơ Khí)

10:10

11:40

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Hà)

13:30

15:00

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung An)

15:10

16:40

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung Phước)

21. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T6, 10/04/2026

11:50

13:20

Công ty CP Điện lực Phú Lộc, Công ty CP Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu)

22. Phường Kim Trà:

T3, 14/04/2026

7:30

14:00

- Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuy Nen (Hương Chữ);
- TBA La Chữ 3, TBA Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ; TBA Quê Chữ 1.

23. Phường Kim Long:

T7, 11/04/2026

8:00

13:30

Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế (TBA MĐ Liên Bằng)

T6, 10/04/2026

6:30

14:00

- Cơ Sở Mộc Dân Dụng Trần Thanh Hùng, Công ty TNHH Liên Bằng, Hộ kinh doanh Trần Thanh Hùng (TBA Liên Bằng); Hợp tác xã Xuân Long (TBA Xuân Long 1, TBA Xuân Long 3, TBA Xuân Long 5, TBA Xay đá Xuân Long 2, TBA Xay đá Xuân Long 4); Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế - Công ty TNHH Ấn Sơn (TBA Xay đá Xuân Long 4); Chi nhánh Công ty TNHH TMDV và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến (TBA Mỏ Đá Khe Ly, TBA Mỏ Đá Khe Ly 2);
Công ty TNHH Việt Nhật (TBA Đá Việt Nhật, TBA Mỏ đá Việt Nhật 2, TBA Mỏ đá Việt Nhật 3); Công ty TNHH Coxano Hương Thọ (TBA Hải Cát 1, TBA Hải Cát 3, TBA Xay Đá Khe Phèn, TBA Xay Đá Khe Phèn 2); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Huy Phát (TBA Chế biến gỗ Hương Thọ); Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát, Công ty CP Cộng đồng xe Tải Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (DNTN Tuyết Liêm); Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc QL49 và QL1); Đại học Huế (TBA Viện công nghệ Sinh học ĐH Huế); Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế (TBA Mỏ Đá Liên Bằng);
- TBA CC Lâm trường Tiền Phong, TBA Định Cư Hương Thọ,TBA Hương Thọ 6, TBA Hòa An.

24. Xã Khe Tre:

T5, 09/04/2026

7:30

8:30

- Thôn Phú Mậu, Thôn Phú Hòa;
- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1, TBA Viên nén năng lượng Renen T2)

8:30

11:00

Thôn Phú Mậu

T6, 10/04/2026

8:00

9:30

Thôn Dỗi

 

 

Mời tham gia “Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức lựa chọn rộng rãi hạng mục: "Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài năm 2026".

