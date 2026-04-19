Đầu tư hầm chui và đường ngang: Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Người dân băng qua đường sắt thiếu quan sát nên nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu (ảnh minh họa)

Những “điểm nóng” sớm xử lý

Hiện nay, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn TP. Huế có tới 90 lối đi tự mở. Dù các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc, tổ chức rào chắn, tuyên truyền và từng bước xóa bỏ, nhưng đến nay mới xử lý được 50 lối, vẫn còn 40 lối đi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Điều đáng nói, các lối đi này chủ yếu nằm trong khu dân cư đông đúc, không có hệ thống cảnh báo, thiếu rào chắn, tầm nhìn bị che khuất. Người dân băng qua đường sắt chủ yếu dựa vào khả năng quan sát nên nguy cơ tai nạn đường sắt luôn hiện hữu.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đề ra các giải pháp nhằm kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đường sắt, nhưng nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến đường sắt vẫn xảy ra hằng năm trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ sự chủ quan của người dân khi băng qua đường sắt.

Thống kê của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho thấy, gần như năm nào trên địa bàn TP. Huế cũng ghi nhận các vụ tai nạn giao thông đường sắt gây thiệt hại về người và tài sản. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách cần có những giải pháp căn cơ, đồng bộ, thay vì chỉ dừng lại ở tuyên truyền hoặc rào chắn các đường ngang băng đường sắt một cách tạm thời.

Trong số các lối đi tự mở, tuyến đường ngang Lương Văn Can, phường An Cựu từ lâu được xem là “điểm nóng” về an toàn giao thông đường sắt. Khu vực này có mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhưng lại không có gác chắn, đèn tín hiệu hay hệ thống cảnh báo tự động. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, gây tử vong hoặc thương tích nặng, khiến người dân quanh khu vực luôn lo lắng.

Ông Huỳnh Dũng, người dân có nhà sát tuyến đường ngang Lương Văn Can chia sẻ: “Các vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra buộc ngành chức năng phải rào chắn kiên cố khu vực này để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, rào chắn đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng hầm chui để vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện giao thông”.

Không chỉ tại phường An Cựu, nhiều địa phương khác như: Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô hay Phong Thái, Phú Xuân cũng tồn tại các lối đi tự mở nguy hiểm. Các điểm giao cắt dày đặc, đường nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn chế khiến nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt luôn rình rập. Trong khi đó, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, nhất là tại các khu vực phát triển đô thị và công nghiệp.

Trước thực tế này, UBND TP. Huế cùng các sở, ngành liên quan đã rà soát, đề xuất Bộ Xây dựng sớm đầu tư xây dựng các hầm chui và đường ngang đảm bảo an toàn. Mục tiêu là từng bước xóa bỏ tất cả các lối đi tự mở, giảm thiểu tai nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông khi băng qua đường sắt.

Theo đề xuất của thành phố, có 5 hầm chui sẽ được xây dựng tại các vị trí: Km 690+380 nối với đường Lương Văn Can; Km 713+025 và Km 716+220 đoạn qua xã Lộc An; Km 755+850 và Km 756+595 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô. 4 lối đi tự mở sẽ được nâng cấp thành đường ngang tại các vị trí Km 670+510 (phường Phong Thái), Km 685+445 (phường Phú Xuân), Km 723+450 (xã Lộc An) và Km 743+020 (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Giải pháp căn cơ

Theo Sở Xây dựng, phương án mà thành phố đề xuất không chỉ dừng lại ở việc xây dựng 5 hầm chui và 4 đường ngang, mà còn hình thành khoảng 20 tuyến đường gom dài gần 12km để kết nối các hầm chui và đường ngang trên toàn tuyến đi qua địa bàn TP. Huế. Những tuyến đường này sẽ được bố trí gác chắn hoặc hệ thống cảnh báo tự động, cần chắn tự động, góp phần nâng cao mức độ an toàn.

Riêng khu vực đường Lương Văn Can được xác định là vị trí ưu tiên. Đây là nơi có mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện lớn. Việc xây dựng hầm chui không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn giảm tải cho các tuyến đường lân cận như Trần Phú, Ngự Bình. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông đô thị, giảm ùn tắc giao thông và tăng tính kết nối liên vùng.

Giải pháp xây dựng hầm chui được đánh giá là phương án hiệu quả nhất hiện nay. So với việc duy trì các đường ngang dân sinh, hầm chui giúp tách biệt hoàn toàn giao thông đường bộ với đường sắt, giảm nguy cơ tai nạn xuống mức thấp nhất. Đồng thời, đây cũng là giải pháp bền vững, phù hợp với định hướng phát triển đô thị lâu dài của TP. Huế.

Trước đó, tại các kỳ họp HĐND TP. Huế, cử tri nhiều lần kiến nghị sớm xóa bỏ các đường ngang dân sinh, lối đi tự mở băng qua đường sắt. Người dân mong muốn có giải pháp căn cơ để không còn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.