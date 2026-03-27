Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 2/4/2026 đến ngày 8/4/2026

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 2/4/2026 đến ngày 8/4/2026.

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 26/3/2026 đến ngày 1/4/2026Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 19/3/2026 đến ngày 25/3/2026

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Phú Xuân:

T5, 02/04/2026

6:30

11:10

Kiệt 25, 45 Nguyễn Gia Thiều (Nhánh C TBA Đinh cư Phú Hậu)

2. Phường Kim Long:

T7, 04/04/2026

6:30

14:00

Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 06 đến số nhà 90); Kiệt 54, 68 đường Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Chu, Bà Nguyễn Đình Chi (Nhánh A TBA Kim Long 2)

3. Phường Hương An:

T7, 04/04/2026

8:00

15:30

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nhật, Công ty TNHH In Quang Phát, Chi nhánh Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Tuấn Việt, Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Minh Phát, DNTN Duy Tịnh, DNTN Nghề truyền thống Tâm Tín, Công ty TNHH SX TM &DV Duy Trí, Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam (TBA KCN Hương Sơ 2)

4. Phường An Cựu:

T6, 03/04/2026

6:30

11:00

Đường Hồ Đắc Di, Tôn Thất Dương Kỵ, Nguyễn Khánh Toàn, An Dương Vương (từ số 76 đến số 140), Nguyễn Hữu Đính.

5. Phường Thuận Hóa:

T7, 04/04/2026

7:00

11:45

- Đường Trần Quang Khải, Phó Đức Chính;
- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Khách sạn Queen); Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân 2); Trường Cao đẳng Du lịch Huế (TBA Trường Cao đẳng Du lịch Huế), Doanh Nghiệp Tư Nhân An Phước (TBA DNTN An Phước).

6. Phường Vỹ Dạ:

CN, 05/04/2026

7:00

14:00

- Đường Tùng Thiện Vương, Ưng Trí, Cao Xuân Huy, Trương Gia Mô, Phạm Văn Đồng (từ số 145 đến 225), Hồng Khẳng, Khu ĐT Ariyana;
- Công ty TNHH KDTM và DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Phạm Văn Đồng).

13:00

16:00

Đường Dạ Lê Chánh, Trương Hữu Hoàn, Lê Tự Đồng.

7. Phường Phong Điền:

T5, 02/04/2026

7:00

12:00

- TBA Lộc Lợi, TBA Lộc Lợi 3: TDP Quảng Lợi, TDP Cổ Xuân, TDP Quảng Lộc;
- Công ty CP Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (TBA Xi măng Đồng Lâm 6.1, TBA Xi măng Đồng Lâm 6.2)

T6, 03/04/2026

7:30

14:30

TBA Hưng Thái: TDP Hưng Thái

T4, 08/04/2026

9:00

15:00

TBA Hòa Bắc: TDP Hòa Bắc

8. Phường Phong Thái:

T6, 03/04/2026

7:30

14:30

TBA Cổ Bi 3: TDP Cổ Bi 1, 2, 3

T4, 08/04/2026

7:30

15:00

TBA Tây Sơn 4: TDP Công Thành

9. Phường Phú Bài:

T5, 02/04/2026

7:30

10:30

TBA Đồng Tân 1, TBA Đồng Tân 2

7:30

11:30

Công ty cổ phần Frit Huế (TBA SILICA FCI )

T6, 03/04/2026

7:30

16:30

TBA Phú Lương 2

10. Phường Thanh Thủy:

T5, 02/04/2026

7:30

10:30

Công ty CP Đầu tư dự án Khang Lộc (TBA Resort La Vela)

11. Phường Thủy Xuân:

T5, 02/04/2026

7:30

10:30

TBA Tân Ba 1, TBA Tân Ba 2

12. Xã Phú Vang:

T5, 02/04/2026

8:00

11:30

TDP Hòa Tây. (KV Điện lực Phú Vang)

T2, 06/04/2026

7:30

11:30

- Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Hà (TBA Bơm Hà Cỏ);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Hà Cỏ, TBA Bơm Vinh Hà);
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và San lấp Lộc Thọ (TBA Bơm Vinh Hà).

13. Xã Lộc An:

T2, 06/04/2026

7:30

11:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Nam)

14. Xã Hưng Lộc:

T3, 07/04/2026

7:30

11:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Mỹ)

13:30

16:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Thuận Hóa 2)

15. Phường Phong Quảng:

T5, 02/04/2026

7:45

10:45

Công ty CP Khoáng sản Huế (TBA Titan Quảng Ngạn 2 T1, TBA TiTan Quảng Ngạn 2 T2)

9:15

16:00

Công ty CP Khoáng sản Huế (TBA Titan Quảng Ngạn 2 T2, TBA Titan Phong Hải 13 T1, Titan Phong Hải 13 T2 )

T2, 06/04/2026

7:30

11:45

TBA Điền Hải 2

16. Xã Đan Điền:

T6, 03/04/2026

7:00

15:15

TBA Phú Lễ 2: Thôn Phú Lễ, TBA Bơm Vinh Phú

17. Xã Quảng Điền:

T3, 07/04/2026

7:30

15:30

TBA Phước Yên, TBA Phước Yên 2: TDP Phước Yên, TBA La Vân Thượng

18. Phường Thuận An:

T5, 02/04/2026

6:00

18:00

TBA TĐC B5 Thuận An

19. Xã A Lưới 1:

T5, 02/04/2026

7:30

12:00

- Thôn Ta Lo A Hố;
- Công ty CP Thủy điện Trường Phú (TBA T4 A Lin).

13:30

17:30

Thôn Pâr Ay

T6, 03/04/2026

7:30

12:00

Thôn Ta Ay Ta

20. Xã A Lưới 2:

T6, 03/04/2026

13:30

17:30

Thôn Y Reo, Thôn A La

21. Xã A Lưới 4:

T2, 06/04/2026

7:30

12:00

Thôn A Roàng 1

13:30

17:30

Thôn A Tin

T3, 07/04/2026

7:30

17:30

Thôn Chi Lanh A Roh

22. Xã Chân Mây Lăng Cô:

T5, 02/04/2026

8:00

13:00

- TBA Hói Dừa, TBA Hói Mít, TBA Hói Mít 2;
- Huỳnh Ngọc Ty (Hải Vân Linh Tự) - (TBA Hói Dừa 2).

T6, 03/04/2026

8:15

9:45

TBA An Trụ 3: Thôn Thủy Tụ

10:10

11:40

HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 10)

11:50

13:20

HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 9)

13:30

15:00

HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 3)

15:10

16:40

HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 14)

T3, 07/04/2026

7:30

13:30

TBA Lộc Tiến

T6, 03/04/2026

8:00

11:30

TBA Văn Tây 3, TBA Văn Tây 7

23. Phường Kim Trà:

T3, 07/04/2026

8:00

11:30

TBA Bồn Phổ 1

 

 

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời tham gia "Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài năm 2026"

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức lựa chọn rộng rãi hạng mục: “Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”.

