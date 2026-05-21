Chủ động nhận diện rủi ro, đảm bảo an toàn trong sản xuất

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Huế phối hợp quan trắc môi trường lao động tại khu vực vận hành nhà máy

Giữ an toàn trong từng công đoạn

Tại Nhà máy xử lý rác phát điện Phú Sơn của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Huế, công tác an toàn được siết chặt ngay từ những khâu vận hành nhỏ nhất trong vận hành hệ thống điện. Một trong những giải pháp đáng chú ý là mô hình “khóa liên động 5 phòng” do kỹ sư điện Lê Viết Thành Nhân, nhân viên Phòng Kỹ thuật điện cùng bộ phận kỹ thuật triển khai tại các khu vực điều khiển và vận hành điện trọng yếu của nhà máy.

Theo cơ chế này, chỉ khi đầy đủ các bộ phận liên quan xác nhận điều kiện an toàn, thiết bị mới được phép mở và thao tác. Cách làm này giúp kiểm soát chặt quy trình vận hành, hạn chế nguy cơ đóng, cắt nhầm thiết bị hoặc vận hành khi chưa cô lập hoàn toàn nguồn điện.

“Từ khi áp dụng mô hình khóa liên động 5 phòng, hệ thống điện của nhà máy không còn xảy ra sự cố do thao tác nhầm. Với nhà máy điện rác, việc kiểm soát rủi ro kỹ thuật không chỉ bảo vệ người lao động và thiết bị mà còn giúp duy trì hoạt động xử lý rác và phát điện ổn định cho thành phố”, anh Lê Viết Thành Nhân chia sẻ.

Kết quả, từ tháng 5/2025 đến nay, nhà máy không còn xảy ra sự cố dừng máy do sét hoặc thời tiết cực đoan. Thời gian dừng máy ngoài kế hoạch giảm hơn 80 giờ so với trước đó, đồng thời góp phần duy trì ổn định hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt cho thành phố.

Trong các chuyền may tại Công ty TNHH MSV ở khu công nghiệp Phú Bài, các bảng hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn Nhật Bản, quy trình thao tác an toàn và khu vực phân loại rác được bố trí rõ ràng trong nhà xưởng. Theo nhiều công nhân, thay đổi dễ nhận thấy thời gian gần đây là DN chú trọng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực lao động thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền.

Chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân may Công ty TNHH MSV cho biết, áp lực lớn nhất với lao động trong các xưởng sản xuất là cường độ làm việc cao, môi trường nóng và nguy cơ tai nạn do thao tác lặp lại liên tục.

“Trước đây nhiều người nghĩ an toàn lao động chỉ là phát đồ bảo hộ hay nhắc nhở nội quy. Nhưng khi DN đầu tư thêm thiết bị hỗ trợ, giảm nhiệt nhà xưởng, cảnh báo sự cố và sắp xếp lại quy trình thì công nhân đỡ áp lực hơn, làm việc cũng yên tâm hơn”, chị Hằng chia sẻ.

Chủ động nhận diện rủi ro

Đáng chú ý, các DN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị an toàn lao động. Nhiều dây chuyền may được nâng cấp theo hướng tự động hóa; phần mềm quản lý sản xuất PRAVO được đưa vào vận hành để theo dõi, đồng bộ quy trình sản xuất, giảm thao tác thủ công và nâng hiệu quả kiểm soát rủi ro. Công ty cũng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái và áp dụng công nghệ phun nước RO vào dàn nóng điều hòa nhằm giảm nhiệt trong nhà xưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Ông Lê Quý Hoàng chia sẻ thêm, nếu để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, thiệt hại không chỉ là chi phí bồi thường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đơn hàng, uy tín DN và khả năng giữ chân lao động. Vì vậy, nhiều DN buộc phải chuyển từ cách quản lý an toàn theo hướng “xử lý sự cố” sang chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ và các cơ quan chuyên môn về an toàn lao động, năm 2026 được xem là thời điểm nhiều DN đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản trị sản xuất và lao động. Nhiều giải pháp đang được DN triển khai như camera AI giám sát khu vực nguy hiểm, cảm biến nhiệt cảnh báo quá tải thiết bị, phần mềm quản lý an toàn tích hợp dữ liệu vận hành, hệ thống khóa liên động hay tự động hóa các công đoạn có nguy cơ cao. Thông qua dữ liệu thu thập liên tục, DN có thể phát hiện bất thường, khoanh vùng rủi ro và xử lý trước khi sự cố xảy ra.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế đang có sự chuyển dịch rõ hơn theo hướng chủ động phòng ngừa. Trong năm 2025, UBND thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; các sở, ngành và địa phương triển khai gần 150 kế hoạch, văn bản hướng dẫn đến DN, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Riêng Sở Nội vụ phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người lao động và cán bộ làm công tác an toàn lao động; gần 20.000 người thuộc diện bắt buộc đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Các DN ngày càng quan tâm hơn đến khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Theo số liệu tổng hợp, hơn 28.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ; gần 16.000 lao động được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp. Các DN thực hiện hơn 11.000 mẫu quan trắc môi trường lao động và chi trên 105 tỷ đồng cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tại lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: An toàn lao động không thể chỉ làm theo phong trào hay dừng ở các đợt cao điểm mà phải trở thành yêu cầu thường xuyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.