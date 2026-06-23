  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 23/06/2026 15:19

Bàn giao không gian trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”

HNN.VN - Trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng” được đặt tại không gian Di tích lịch sử Nhà Đại chúng (thuộc Chiến khu Hòa Mỹ, tổ dân phố Tân Mỹ, phường Phong Điền) vừa được Bảo tàng Lịch sử thành phố khánh thành, bàn giao cho UBND phường Phong Điền.

Tìm về dấu tích bi hùng nơi thượng nguồn Tả TrạchPhong Điền khởi công xây dựng nhà mới cho hai hộ nghèoHai Nhánh - Quãng sông bi hùng - Kỳ 1: Ký ức khó phai mờ

 Các đại biểu tham quan không gian trưng bày

Buổi lễ diễn ra sáng 23/6 với sự tham dự của đại diện các sở ban ngành cùng đại diện chính quyền địa phương phường Phong Điền.

Với gần 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, nội dung trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng” tập trung vào 3 chủ đề chính.

Đầu tiên, “Vùng đất và con người Hòa Mỹ” tập trung giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người vùng chiến khu Hòa Mỹ cũng như hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất này như âm nhạc dân gian, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống, lễ hội và phong tục tập quán, chữ viết và ngôn ngữ của các dân tộc.

Trong khi đó, chủ đề thứ hai “Hòa Mỹ - Căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc” giúp người xem hiểu rõ hơn những đóng góp của các căn cứ địa cách mạng Hòa Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đồng thời ôn lại những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt của Nhân dân Việt Nam nói chung và Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế tại vùng chiến khu Hoà Mỹ, huyện Phong Điền nói riêng.

Bảo tàng Lịch sử TP. Huế bàn giao không gian trưng bày cho UBND phường Phong Điền 

Cuối cùng, chủ đề “Hòa Mỹ - Nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới” tái hiện thành tựu với chặng đường phát triển toàn diện, chuyển mình từ một vùng chiến khu nghèo khó hậu chiến thành một địa phương nông thôn mới vững chắc và giàu tiềm năng.

Sau khi nhận bàn giao, UBND phường Phong Điền sẽ trực tiếp quản lý, khai thác không gian trưng bày này nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, kết hợp phát triển văn hóa và du lịch địa phương.

N. MINH - N. NGUYỆN
 Từ khóa:
chiến khuHòa MỹPhong Điềntrưng bàyHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử phạt người bình luận xúc phạm đoàn Kỵ binh Công an nhân dân

Ngày 23/6, Công an TP. Huế cho biết Công an xã Bình Điền vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm.

Xử phạt người bình luận xúc phạm đoàn Kỵ binh Công an nhân dân
Huế - Từ chuyển đổi số đến chuyển đổi mô hình phát triển

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững, việc UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 284/KH-UBND ngày 18/5/2026 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030, có thể xem một động thái rất kịp thời về chuyển đổi số. Xa hơn, đó còn là một bước đi mang tính chiến lược, thể hiện rõ khát vọng chuyển đổi mô hình phát triển của Huế trong tư cách một thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan đặc thù của Việt Nam.

Huế - Từ chuyển đổi số đến chuyển đổi mô hình phát triển
Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới

Việc Huế tiếp tục được đề cử ở hạng mục “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2026 là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch và văn hóa Việt Nam.

Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top