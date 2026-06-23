Bàn giao không gian trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày

Buổi lễ diễn ra sáng 23/6 với sự tham dự của đại diện các sở ban ngành cùng đại diện chính quyền địa phương phường Phong Điền.

Với gần 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, nội dung trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng” tập trung vào 3 chủ đề chính.

Đầu tiên, “Vùng đất và con người Hòa Mỹ” tập trung giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người vùng chiến khu Hòa Mỹ cũng như hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của vùng đất này như âm nhạc dân gian, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống, lễ hội và phong tục tập quán, chữ viết và ngôn ngữ của các dân tộc.

Trong khi đó, chủ đề thứ hai “Hòa Mỹ - Căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc” giúp người xem hiểu rõ hơn những đóng góp của các căn cứ địa cách mạng Hòa Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đồng thời ôn lại những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt của Nhân dân Việt Nam nói chung và Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế tại vùng chiến khu Hoà Mỹ, huyện Phong Điền nói riêng.

Bảo tàng Lịch sử TP. Huế bàn giao không gian trưng bày cho UBND phường Phong Điền

Cuối cùng, chủ đề “Hòa Mỹ - Nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới” tái hiện thành tựu với chặng đường phát triển toàn diện, chuyển mình từ một vùng chiến khu nghèo khó hậu chiến thành một địa phương nông thôn mới vững chắc và giàu tiềm năng.

Sau khi nhận bàn giao, UBND phường Phong Điền sẽ trực tiếp quản lý, khai thác không gian trưng bày này nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, kết hợp phát triển văn hóa và du lịch địa phương.