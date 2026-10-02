Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề từ cơ sở

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu tiếp thu ý kiến cử tri.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét 45 nội dung lập pháp

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố Huế 9 tháng năm 2026 và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố sau Kỳ họp thứ nhất.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, tổ chức thành 2 đợt. Quốc hội tập trung công tác lập pháp; xem xét, quyết định các vấn đề KT-XH, tài chính - ngân sách; giám sát tối cao, chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, gồm 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Một số nội dung đáng chú ý gồm Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố Huế ước tăng 8,72%. Du lịch đón khoảng 6,9 triệu lượt khách, tăng 29%, doanh thu ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,33 tỷ USD. Thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký 24.520 tỷ đồng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư chậm tiến độ, tồn đọng.

Sau Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH thành phố triển khai công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn giải trình kiến nghị cử tri.

Nhiều vấn đề dân sinh được quan tâm

Tại hội nghị, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề trực tiếp liên quan đời sống, sản xuất, nhất là hạ tầng giao thông, sạt lở, môi trường, an sinh xã hội và chế độ đối với cán bộ, viên chức.

Cử tri phường Phong Điền phản ánh Tỉnh lộ 7 có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng đã xuống cấp, gây khó khăn đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tỉnh lộ 9 đoạn qua Phong Điền dài khoảng 7km cũng xuống cấp nghiêm trọng. Về sạt lở, cử tri phản ánh một số khu vực dọc sông Ô Lâu chưa được xử lý, sau các đợt mưa lũ gần đây xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng sản xuất và đời sống.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa liên quan hoạt động của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá và có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri đề nghị rà soát chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự. Một số gia đình đã đóng bảo hiểm theo năm, trong khi người thân sau khi nhập ngũ mới được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Các chính sách đối với người có công, người thờ cúng liệt sĩ và các hội đặc thù cũng được quan tâm. Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ người thờ cúng liệt sĩ, quan tâm kinh phí hoạt động của các hội đặc thù và tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người có công.

Từ thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri kiến nghị quan tâm tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, cán bộ, công chức kiêm nhiệm; nghiên cứu chính sách phù hợp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đoàn ĐBQH thành phố trong một lần khảo sát khu vực nổ mìn của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm.

Tập trung giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền

Giải trình kiến nghị về hạ tầng giao thông tại phường Phong Điền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết HĐND và UBND thành phố đã nhiều lần kiểm tra thực tế. Thành phố đang giao các sở, ngành rà soát, cân đối nguồn lực để tham mưu bố trí vốn, từng bước giải quyết các công trình cử tri kiến nghị.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, nhu cầu đầu tư hạ tầng tại các địa phương rất lớn trong khi nguồn lực có hạn. Bên cạnh nguồn lực thành phố dành cho các công trình lớn, các xã, phường cần chủ động phát huy nội lực để thực hiện những công trình phù hợp khả năng.

Đối với sạt lở trên sông Ô Lâu, thành phố đang nghiên bố trí nguồn lực đầu tư kè tại một số vị trí xung yếu, từng bước hạn chế nguy cơ sạt lở.

Liên quan Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, thành phố đề nghị địa phương phối hợp các sở, ngành kiểm tra việc xử lý chất thải, bảo đảm yêu cầu môi trường và đời sống người dân. Đối với phản ánh ảnh hưởng từ hoạt động nổ mìn, địa phương phối hợp doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp giảm lượng thuốc nổ, hạn chế rung chấn; đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí di dời đối với những trường hợp cần thiết.

Về bảo hiểm y tế cho thân nhân thanh niên nhập ngũ, thành phố ghi nhận và đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố nghiên cứu, kiến nghị cơ quan Trung ương có cơ chế phù hợp. Các chính sách về hưu trí, chế độ đối với cán bộ, viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập cũng sẽ được rà soát, kiến nghị theo thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, cụ thể, xuất phát từ thực tiễn đời sống và hoạt động ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với kiến nghị vượt thẩm quyền, cần tổng hợp đầy đủ để Đoàn ĐBQH thành phố chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị để phản ánh tại Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.